الأعلى في تاريخ البنوك.. أرباح“يو بي إس” تصل 28.9 مليار دولار - جريدة البورصة
التاريخ
9/1/2023 4:01:42 AM
(MENAFN- Al-BoNews) >
أثارت نتائج الأعمال الفصلية لبنك“يو بي إس” السويسري دهشة الأسواق اليوم، بعدما جاءت أكثر بكثير من توقعات المحللين، ما دفع السهم للارتفاع إلى أعلى مستوياته منذ سنوات طويلة.
وبلغت أرباح البنك في الربع الثاني من هذا العام 28.88 مليار دولار، بفضل دمج أصول“كريدي سويس” في دفاتره بعد إتمام الاستحواذ عليه، ويفوق ذلك توقعات المحللين التي أشارت إلى 12.8 مليار دولار من الأرباح.
ويعد هذا أكبر ربح على الإطلاق يسجله أي بنك، ووفقًا لبيانات“فاكتست”، كانت هذه ثاني أعلى أرباح لأي شركة مدرجة في بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك خلال الربع الأخير.
وجاءت شركة“بيركشاير هاثاواي” في المرتبة الأولى بنحو 35.91 مليار دولار من الأرباح، فيما سجلت“مايكروسوفت” 20.1 مليار دولار في المركز الثالث.
كما تجاوزت أرباح“يو بي إس” في الربع الأخير، الأرباح المجتمعة لشركتي التكنولوجيا“آبل” و”ميتا بلاتفورمز”، والتي بلغت معًا 27.67 مليار دولار.
أرقام
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