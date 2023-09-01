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الأعلى في تاريخ البنوك.. أرباح“يو بي إس” تصل 28.9 مليار دولار - جريدة البورصة

9/1/2023 4:01:42 AM
(MENAFN- Al-BoNews) > أثارت نتائج الأعمال الفصلية لبنك“يو بي إس” السويسري دهشة الأسواق اليوم، بعدما جاءت أكثر بكثير من توقعات المحللين، ما دفع السهم للارتفاع إلى أعلى مستوياته منذ سنوات طويلة.

وبلغت أرباح البنك في الربع الثاني من هذا العام 28.88 مليار دولار، بفضل دمج أصول“كريدي سويس” في دفاتره بعد إتمام الاستحواذ عليه، ويفوق ذلك توقعات المحللين التي أشارت إلى 12.8 مليار دولار من الأرباح.

ويعد هذا أكبر ربح على الإطلاق يسجله أي بنك، ووفقًا لبيانات“فاكتست”، كانت هذه ثاني أعلى أرباح لأي شركة مدرجة في بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك خلال الربع الأخير.

وجاءت شركة“بيركشاير هاثاواي” في المرتبة الأولى بنحو 35.91 مليار دولار من الأرباح، فيما سجلت“مايكروسوفت” 20.1 مليار دولار في المركز الثالث.

كما تجاوزت أرباح“يو بي إس” في الربع الأخير، الأرباح المجتمعة لشركتي التكنولوجيا“آبل” و”ميتا بلاتفورمز”، والتي بلغت معًا 27.67 مليار دولار.

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