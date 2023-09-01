وأفاد خبراء في الأرصاد الجوية بأن ثلاثة أعاصير مدارية تشكلت في شمال غرب المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي حيث تم بالفعل تصنيف ساولا وهايكوي بأنهما إعصاران، بينما لا يزال كيروجي، وهو الأبعد عن الأرض، مصنفا بأنه عاصفة مدارية.

ويصاحب الإعصار ساولا رياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة ويتجه صوب ساحل إقليم قوانغدونغ، الذي يضم هونج كونج، في شرق البلاد.

وقالت السلطات الصينية أمس الخميس إن ساولا قد يكون من بين أقوى خمسة أعاصير تضرب الإقليم منذ 1949، في أعلى تحذير لها من الأعاصير.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن ساولا قد يصل إلى اليابسة مساء اليوم الجمعة أو صباح غد السبت كإعصار شديد على طول الساحل من هويدونغ إلى تايشان في قوانغدونغ. وأبقى المركز على أعلى تحذير باللون الأحمر من الإعصار.

وتقع هونج كونج وماكاو المجاورة في وسط هذا الخط الساحلي.

وقال مرصد هونج كونج إن الأحوال الجوية قد تتدهور بسرعة مع وصول الإعصار إلى اليابسة، مضيفا أنه سيدرس الحاجة إلى إصدار إشارات تحذيرية أعلى من الأعاصير في وقت لاحق من اليوم.

وقالت الحكومة إن جميع المدارس في هونج كونج ستُغلق اليوم رغم أنه أول أيام الدراسة بالنسبة لكثيرين.

كما أغلقت مدينتا شنتشن وقوانغتشو مدارس، وذهبت شنتشن إلى أبعد من ذلك بوقف العمل والأنشطة والأسواق المالية اعتبارا من بعد ظهر اليوم.

وقال مرصد هونج كونج إنه يتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، ومن المتوقع أن“يرتفع منسوب المياه في المدينة بشكل ملحوظ” حتى الغد مع احتمال حدوث فيضانات خطيرة.

وقالت شركة الطيران الرئيسية في المدينة كاثي باسيفيك إنها ألغت جميع الرحلات الجوية من وإلى هونج كونج بين الساعة 0600 بتوقيت جرينتش اليوم والساعة 0200 بتوقيت جرينتش غدا.

وقالت إن الوضع قد يستدعي تأجيل أو إلغاء رحلات جوية أخرى بناء على مسار الإعصار صباح الغد.

وأظهرت بيانات من فلايت ماستر أنه بحلول الساعة 0255 بتوقيت جرينتش اليوم، ألغى مطارا تشوهاى وشنتشن مئات الرحلات الجوية.

وأوقفت سلطات قوانغدونغ جميع القطارات من وإلى الإقليم من 1200 بتوقيت جرينتش اليوم إلى الساعة 1000 بتوقيت جرينتش غدا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ماكاو إنها سترفع مستوى التحذير من الرياح إلى العلامة ثمانية بين الساعة الواحدة والثالثة من ظهر اليوم. وقالت إنها تتوقع رفع مستوى التحذير إلى العلامة العاشرة في وقت مبكر من صباح الغد.

وفي نفس الوقت، أفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان بأن الإعصار هايكوي يقترب من تايوان، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في الجزء الشمالي من الجزيرة يوم الأحد قبل أن يتجه نحو مدينة فوتشو بجنوب شرق الصين.

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