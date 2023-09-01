مقابل 50 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يضم صفقة جديدة

تعاقد نادي باريس سان جيرمان، مع المهاجم الشاب برادلي باركولا قادماً من ليون لمدة 5 مواسم مقابل 45 مليون يورو، بجانب إلى 5 ملايين يورو إضافات.

وفي بيان رسمي، أعلن باريس سان جيرمان عن صفقة برادلي باركولا صاحب الـ 20 عاماً، قادماً من أولمبيك ليون، مشيراً إلى أن اللاعب وقع حتى عام 2028.

من ناحيته، أشار ليون إلى أن باركولا انتقل إلى صفوف باريس مقابل 45 مليون يورو، بخلاف 5 ملايين يورو إضافات، بحسب ما سيقدمه اللاعب الشاب مع البي أس جي.

وقال باركولا: "أنا سعيد للغاية، فخور أن أنضم إلى هذا النادي العظيم، هو فريق لديه الكثير من الطموح، ويلعب في المسابقات الكبرى، أريد أن أقدّم كل ما في وسعي".

وبات باركولا عاشر صفقة يجريها باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وما زال يحاول إنهاء صفقة التعاقد مع راندال كولو مواني الذي امتنع عن خوض التدريبات مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، كنوع من الضغط للموافقة على رحيله إلى صفوف باريس.

ولعب باركولا مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، 7 مباريات، سجل خلالها هدفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز