مقابل 50 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يضم صفقة جديدة
التاريخ
9/1/2023 3:13:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
تعاقد نادي باريس سان جيرمان، مع المهاجم الشاب برادلي باركولا قادماً من ليون لمدة 5 مواسم مقابل 45 مليون يورو، بجانب إلى 5 ملايين يورو إضافات.
وفي بيان رسمي، أعلن باريس سان جيرمان عن صفقة برادلي باركولا صاحب الـ 20 عاماً، قادماً من أولمبيك ليون، مشيراً إلى أن اللاعب وقع حتى عام 2028.
من ناحيته، أشار ليون إلى أن باركولا انتقل إلى صفوف باريس مقابل 45 مليون يورو، بخلاف 5 ملايين يورو إضافات، بحسب ما سيقدمه اللاعب الشاب مع البي أس جي.
وقال باركولا: "أنا سعيد للغاية، فخور أن أنضم إلى هذا النادي العظيم، هو فريق لديه الكثير من الطموح، ويلعب في المسابقات الكبرى، أريد أن أقدّم كل ما في وسعي".
وبات باركولا عاشر صفقة يجريها باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وما زال يحاول إنهاء صفقة التعاقد مع راندال كولو مواني الذي امتنع عن خوض التدريبات مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، كنوع من الضغط للموافقة على رحيله إلى صفوف باريس.
ولعب باركولا مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، 7 مباريات، سجل خلالها هدفين.
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