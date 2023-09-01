الاعتداء على 5 ممرضين منذ بداية العام الحالي
التاريخ
9/1/2023 3:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كشف نائب نقيب الممرضين محمد الخرابشة أن عدد حالات الاعتداء على الممرضين بلغت 5 منذ مطلع العام الجاري.
وقال الخرابشة إن عدد حالات الاعتداء في عام 2022 كانت 4 حالات، موضحا أن مجلس النقابة اتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع حالات الاعتداء، وفق ما نقلته يومية الغد.
وأضاف أن الأهم من قبل المجلس هو ألا يكتب في المحضر الأمني أن الواقعة هي "مشاجرة" لأن ذلك يسقط حق الممرض القانوني.
وأوضح أنه يجب أن تدون الواقعة على أنها اعتداء على موظف أثناء قيامه بواجبه المهني، منوها إلى أن القانون واضح في هذا الموضوع سواء في قطاع الصحة وأي قطاع آخر.
وأشار نائب نقيب الممرضين إلى أن الحالات التي تسجل لدى النقابة "يتم السير بها قانونيا وتسير في المحاكم ضمن جلسات ومتابعة مستمرة".
ولفت إلى أن الأرقام باتت في انخفاض، فمن 80 حالة اعتداء العام 2018 إلى 5 حالات في 2023، لافتا إلى أن المأمول الوصول إلى "صفر" حالات اعتداء.
وأكد الخرابشة أن عدد أعضاء الهيئة العامة في النقابة وصل إلى ما يقارب من 34 ألف ممرض وممرضة، منهم 7 آلاف في القطاع الخاص و11 ألفا في القطاع العام كما أن هناك الآلاف من الممرضين العاملين في الخارج.
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