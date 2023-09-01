الاعتداء على 5 ممرضين منذ بداية العام الحالي

وقال الخرابشة إن عدد حالات الاعتداء في عام 2022 كانت 4 حالات، موضحا أن مجلس النقابة اتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع حالات الاعتداء، وفق ما نقلته يومية الغد.

وأضاف أن الأهم من قبل المجلس هو ألا يكتب في المحضر الأمني أن الواقعة هي "مشاجرة" لأن ذلك يسقط حق الممرض القانوني.



وأوضح أنه يجب أن تدون الواقعة على أنها اعتداء على موظف أثناء قيامه بواجبه المهني، منوها إلى أن القانون واضح في هذا الموضوع سواء في قطاع الصحة وأي قطاع آخر.



وأشار نائب نقيب الممرضين إلى أن الحالات التي تسجل لدى النقابة "يتم السير بها قانونيا وتسير في المحاكم ضمن جلسات ومتابعة مستمرة".



ولفت إلى أن الأرقام باتت في انخفاض، فمن 80 حالة اعتداء العام 2018 إلى 5 حالات في 2023، لافتا إلى أن المأمول الوصول إلى "صفر" حالات اعتداء.



وأكد الخرابشة أن عدد أعضاء الهيئة العامة في النقابة وصل إلى ما يقارب من 34 ألف ممرض وممرضة، منهم 7 آلاف في القطاع الخاص و11 ألفا في القطاع العام كما أن هناك الآلاف من الممرضين العاملين في الخارج.