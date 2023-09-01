وفاة الشاعر الشهير كريم العراقي

من هو كريم العراقي؟



- ولد في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، عام 1955.



- حاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد.



- عمل كريم العراقي معلما في مدارس بغداد لعدة سنوات ثم عمل مشرفا متخصصا في كتابة الأوبريت المدرسي.



- بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالبا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب.



- حصل على جائزة منظمة اليونسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكّر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر.



- من أعماله، ديوان "للمطر وأم الضفيرة"، "ذات مرة"، "سالم يا عراق"، "الخنجر الذهبي"، و"الشارع المهاجر".

سكاي نيوز عربية