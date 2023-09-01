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إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس

9/1/2023 3:12:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- أصيب ثلاثة شبان أحدهما بالرصاص الحي، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الجمعة، خلال اقتحام الاحتلال لبلدة عقابا شمال طوباس.


وأفادت مصادر طبية بأن شابا أصيب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في البطن، والآخر بالرأس، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.


وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال عائلة الشاب المحاصر في منزل عند المدخل الغربي لبلدة عقابا، أحمد وليد أبو عرة، للضغط عليه لتسليم نفسه.


وكانت قوات الاحتلال منعت لطواقم الطبية من نقل الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلها إلى المستشفى في طوباس.


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