إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس

إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس
التاريخ
9/1/2023 3:12:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
طوباس/PNN- أصيب ثلاثة شبان أحدهما بالرصاص الحي، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الجمعة، خلال اقتحام الاحتلال لبلدة عقابا شمال طوباس.
وأفادت مصادر طبية بأن شابا أصيب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في البطن، والآخر بالرأس، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.
وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال عائلة الشاب المحاصر في منزل عند المدخل الغربي لبلدة عقابا، أحمد وليد أبو عرة، للضغط عليه لتسليم نفسه.
وكانت قوات الاحتلال منعت لطواقم الطبية من نقل الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلها إلى المستشفى في طوباس.
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