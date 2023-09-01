الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية بيت سيرا

الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية بيت سيرا
التاريخ
9/1/2023 3:12:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN-أخذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، قياسات منزل منفذ عملية "بيت سيراً" قرب رام الله، الشهيد داوود درس، خلال اقتحامها مخيم دير عمار غرب رام الله في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "قوات الجيش قامت خلال الليل بأخذ قياسات منزل منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت سيرا غرب رام الله".
واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان، وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص نقلا للعلاج في أحد المستشفيات.
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