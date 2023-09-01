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الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية بيت سيرا

9/1/2023 3:12:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-أخذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، قياسات منزل منفذ عملية "بيت سيراً" قرب رام الله، الشهيد داوود درس، خلال اقتحامها مخيم دير عمار غرب رام الله في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "قوات الجيش قامت خلال الليل بأخذ قياسات منزل منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت سيرا غرب رام الله".

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان، وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص نقلا للعلاج في أحد المستشفيات.

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