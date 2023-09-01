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الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات بالضفة

9/1/2023 3:12:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.


وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت بلدة صيدا شمال طولكرم، واعتقلت الشبان، جمال عجاج، عمران رداد، أحمد فني.


فيما اعتقلت الشاب محمد عبيد من مدينة نابلس.


واقتحمت قوات الاحتلال منطقة حي المساكن وسط إطلاق نار، حيث داهمت عدة منازل.


وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور صليبي عقب مداهمة منزله في بلدة بيت أمر.

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