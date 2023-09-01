الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات بالضفة
التاريخ
9/1/2023 3:12:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت بلدة صيدا شمال طولكرم، واعتقلت الشبان، جمال عجاج، عمران رداد، أحمد فني.
فيما اعتقلت الشاب محمد عبيد من مدينة نابلس.
واقتحمت قوات الاحتلال منطقة حي المساكن وسط إطلاق نار، حيث داهمت عدة منازل.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور صليبي عقب مداهمة منزله في بلدة بيت أمر.
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