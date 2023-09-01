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بن غفير يتخذ قرارا ضد الأسرى داخل السجون وتحذيرات من تفجير الأوضاع

9/1/2023 2:22:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قرر وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، الحد من زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.


وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الزيارات لأهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية ستكون مرة واحدة فقط كل شهرين بدلا من مرة واحدة شهريا.


وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الخطوة من يوم الأحد المقبل، حين تزور عوائل 1600 أسير أبنائهم داخل السجون.


وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن بن غفير اتخذ القرار بدون تنسيق مع الأجهزة الأمنية، وبعد مواجهة ومعارضة شديدة من مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري التي حذرته من عواقب خطيرة في الشارع الفلسطيني باعتبار أن قضية الأسرى لها مكانة خاصة وحساسة.


وأبدت هيئة الصليب الأحمر معارضتها الشديدة، بل وهددت باللجوء إلى المحاكم الدولية إذا تضررت أوضاع المعتقلين الأمنيين.


ويأتي هذا القرار بعد خطوة أحادية أخرى أعلن عنها بن غفير هذا الأسبوع، وهي إلغاء آلية الإفراج الإداري عن الأسرى، بسبب الاكتظاظ والازدحام في سجون الشاباك، وأثار القرار انتقادات من رئيس الشاباك. الذي جادل بأنه أضر بجهود "احباط الإرهاب".


وقال مسؤول أمني كبير: هذه الخطوة سوف تشعل النار بالمنطقة وتعرض الأوضاع للخطر، وستؤدي لتصعيد داخل وخارج السجون.


وقال بن غفير: هذه سياستي ومن أجل ذلك انتخبت، وسأنفذها.

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