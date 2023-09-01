Saturday, 02 September 2023 03:09 GMT

تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى الاثنين

9/1/2023 2:22:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو (2-3) درجات مئوية لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 35 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19 وفي مرتفعات الشراة 32 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 21، وفي مناطق السهول 35 - 21، وفي الأغوار الشمالية 41 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 42 - 27 درجة مئوية.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا غدا السبت، لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتبقى الأجواء الأحد المقبل، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويطرأ الاثنين المقبل ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

MENAFN01092023000208011052ID1106994850

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث