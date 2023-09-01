تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى الاثنين



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 35 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19 وفي مرتفعات الشراة 32 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 21، وفي مناطق السهول 35 - 21، وفي الأغوار الشمالية 41 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 42 - 27 درجة مئوية.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا غدا السبت، لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتبقى الأجواء الأحد المقبل، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ الاثنين المقبل ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.