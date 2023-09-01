مع ذوبان الثلوج والجليد على الأنهار الجليدية السويسرية، تم العثور على رفات متسلق جبال فقد منذ أكثر من 50 عاما.

وقالت الشرطة في منطقة فاليه يوم الخميس إنه تم التعرف رسميا على الرجل البريطاني.

وعثر اثنان من متسلقي الجبال على عظام الرجل في 3 أغسطس على نهر تشيسجين الجليدي بالقرب من "ساس في". وقام خبراء الطب الشرعي بفحصها في مستشفى فاليه.

واستنادا إلى التحليلات، تمكنت الشرطة من تقليص عدد البلاغات المحتملة عن الأشخاص المفقودين. وبمساعدة الشرطة البريطانية، تم العثور على أحد الأقارب. وأكد تحليل الحمض النووي أن الرجل هو الذي تم الإبلاغ عن فقده في يوليو 1971. وفي ذلك الوقت، لم ينجح البحث عنه.

ووفقا لشرطة المقاطعة، فإنها تحتفظ بقائمة بأسماء جميع متسلقي الجبال الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم منذ عام 1925.

وأوضحت شرطة المقاطعة أن "انحسار الأنهار الجليدية يسلط الضوء بشكل متزايد على متسلقي الجبال المفقودين الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم منذ عدة عقود".