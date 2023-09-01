الولايات المتحدة تنفي منع مبيعات الرقائق إلى الشرق الأوسط

قال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن إدارة بايدن "لم تمنع بيع الرقائق إلى الشرق الأوسط"، بعد أن كشفت واشنطن عن توسيع متطلبات ترخيص التصدير لشرائح الذكاء الاصطناعي من Nvidia (NVDA.O) و Advanced Micro Devices (AMD.O).

وكشفت Nvidia عن القواعد الجديدة في ملف تنظيمي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأكد شخص مطلع على الأمر يوم الأربعاء أن AMD متأثرة بالتغيير.)

وزارة التجارة رفضت التعليق على ما إذا كانت قد فرضت متطلبات جديدة على شركات أمريكية محددة. ولم ترد Nvidia و AMD على الفور على طلبات التعليق يوم الخميس.

وتنص الوثيقة على أن القواعد الجديدة تتطلب من Nvidia الحصول على تراخيص قبل بيع وحدات المعالجة المركزية الرائدة لها إلى بعض الدول العربية.

ولم تكشف Nvidia و AMD عما إذا كانتا قد تقدمتا بطلبات للحصول على مثل هذه التراخيص وما إذا كانت قد تمت الموافقة عليها أو رفضها.



عادة ما يفرض مسؤولو الولايات المتحدة قيودًا على التصدير لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأشارت خطوة مماثلة تم الإعلان عنها العام الماضي إلى تصعيد الحملة الأمريكية على قدرات الصين التكنولوجية، لكن لم يتضح على الفور ما هي المخاطر التي تتعرض لها الصادرات إلى الشرق الأوسط.

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