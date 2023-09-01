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1 سبتمبر أول أيام فصل الخريف مناخياً

9/1/2023 2:22:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضح إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن أول سبتمبر، هو أول أيام فصل الخريف مناخيا في النصف الشمالي من الأرض، ويستمر إلى نهاية نوفمبر.

وقال، "في المنطقة لدينا
تنخفض فيه درجات الحرارة تدريجيا
لتكون درجات الحرارة الدنيا دون 20 درجة مئوية في المرتفعات
ابتداءً
من منتصف سبتمبر، وفي المناطق البرية ابتداء
من منتصف أكتوبر".

وأضاف، "وترتفع الرطوبة ويتشكل الضباب والندى صباحا، وتتوافد السحب من الجهة الشمالية ابتداءامن منتصف أكتوبر،
وترتفع فرصة هطول الأمطار ابتداء
من نوفمبر".

ويبدأ الموسم الزراعي والعروة الزراعية الخريفية في المنطقة حيث تبذر بذور أغلب أصناف الخضروات، وتنقل فسائل النخيل وتزرع أشتال الفاكهة والأشجار، ويزهر السدر و تصرم النخيل.



المعدلات المناخية العامة لشهر سبتمبر
:

- درجات الحرارة 41 - 24 م

- الرطوبة النسبية 88 - 32%

- الأمطار 2 مم

- الضغط الجوي المتوسط 1004mb

- معدل الإشعاع
الشمسي
5800 wh/m2


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