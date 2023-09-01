1 سبتمبر أول أيام فصل الخريف مناخياً

1 سبتمبر أول أيام فصل الخريف مناخياً
التاريخ
9/1/2023 2:22:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أوضح إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن أول سبتمبر، هو أول أيام فصل الخريف مناخيا في النصف الشمالي من الأرض، ويستمر إلى نهاية نوفمبر.
وقال، "في المنطقة لدينا
تنخفض فيه درجات الحرارة تدريجيا
لتكون درجات الحرارة الدنيا دون 20 درجة مئوية في المرتفعات
ابتداءً
من منتصف سبتمبر، وفي المناطق البرية ابتداء
من منتصف أكتوبر".
وأضاف، "وترتفع الرطوبة ويتشكل الضباب والندى صباحا، وتتوافد السحب من الجهة الشمالية ابتداءامن منتصف أكتوبر،
وترتفع فرصة هطول الأمطار ابتداء
من نوفمبر".
ويبدأ الموسم الزراعي والعروة الزراعية الخريفية في المنطقة حيث تبذر بذور أغلب أصناف الخضروات، وتنقل فسائل النخيل وتزرع أشتال الفاكهة والأشجار، ويزهر السدر و تصرم النخيل.
المعدلات المناخية العامة لشهر سبتمبر
:
- درجات الحرارة 41 - 24 م
- الرطوبة النسبية 88 - 32%
- الأمطار 2 مم
- الضغط الجوي المتوسط 1004mb
- معدل الإشعاع
الشمسي
5800 wh/m2
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