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رحيل الشاعر الكبير كريم العراقي

9/1/2023 2:22:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي
الشاعر الكبير كريم العراقي
فجر اليوم الجمعة.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية في العراق عارف الساعدي على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، "أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات أبوظبي".

وكان كريم العراقي، قد أصيب بمرض السرطان منذ أكثر من عام، وخضع إلى أكثر من عملية جراحية.


والعراقي كريم عودة، من مواليد بغداد 1955، شاعر غنائي وإعلامي، حاصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية عام 2019.

بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالباً في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب.


وكتب العراقي مئات القصائد والأغاني الشعبية منذ بداية مسيرته في سبعينيات القرن الماضي، وتعاون مع كبار المطربين العراقيين والعرب أبرزهم سعدون جابر وكاظم الساهر، والأخير شكل معه ثنائياً بارزاً منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.


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