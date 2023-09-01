أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر

تتجه أسعار النفط إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مع صعودها للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة بفضل تراجع الإمدادات وتوقعات بأن تمدد مجموعة أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.

وارتفع الخامان القياسيان بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 83.70 دولار للبرميل، وزاد خام برنت سبعة سنتات أيضا إلى 86.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0107 بتوقيت جرينتش.

ويتوقع المحللون أن تمدد السعودية أجل خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا إلى أكتوبر، مما يزيد من تخفيضات أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها.

وقال البنك الوطني الأسترالي في مذكرة للعملاء اليوم الجمعة "ما زلنا نتوقع تمديد التخفيضات، إذ إن ارتفاع الأسعار عن 90 دولارا للبرميل (على أساس مستدام) مطلوب لجذب إمدادات أوبك إلى السوق مجددا، وكذلك لتحفيز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة نشاط التنقيب".

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو تراجع فاق التوقعات، بسبب زيادة الصادرات وتشغيل المصافي.

وعادة ما يعتبر التغير في المخزونات الأمريكية مؤشرا على التوازن بين العرض والطلب العالمي. ويُفسَّر النضوب المستمر على أنه انعكاس لنقص محتمل في الإمدادات.

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