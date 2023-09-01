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كوريا الجنوبية واليابان تفرضان عقوبات تتعلق بكوريا الشمالية

9/1/2023 1:11:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على خمسة أفراد وشركة في كوريا الشمالية بسبب إطلاق بيونجيانج صاروخا فضائيا.

كما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم فرض عقوبات على ثلاث جماعات وأربعة أفراد شاركوا في تطوير برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

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