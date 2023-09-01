كوريا الجنوبية واليابان تفرضان عقوبات تتعلق بكوريا الشمالية
التاريخ
9/1/2023 1:11:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على خمسة أفراد وشركة في كوريا الشمالية بسبب إطلاق بيونجيانج صاروخا فضائيا.
كما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم فرض عقوبات على ثلاث جماعات وأربعة أفراد شاركوا في تطوير برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي.
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