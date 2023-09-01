12 التزاماً للطلبة وذويهم خلال العام الدراسي الجديد

وجهت إدارات مدارس حكومية وخاصة طلابها وذويهم بالالتزام بحزمة من الإرشادات والضوابط خلال العام الدراسي الجديد 2023 ـ 2024، لتعزيز السلوك الإيجابي وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلبة، إضافة إلى تعزيز القيم والمبادئ التي تسهم في تطوير الطلاب بشكل شامل وتهيئتهم للنجاح في الحياة الأكاديمية والاجتماعية.

وحضت المدارس طلابها وذويهم على الالتزام بتلك الإرشادات. وجاءت حزمة الإرشادات متضمنه 12 التزاماً يجب عليهم اتباعها طوال العام الدراسي، أهمها احترام القوانين والالتزام بها، وبنود لائحة السلوك الطلابي، ومنع إحضار الهواتف المتحركة، أو الأجهزة اللوحية والساعات الذكية إلى الحرم المدرسي.

وأكدت إدارات المدارس أن أولياء الأمور يلعبون دوراً كبيراً في توجيه أبنائهم، إذ يعتبر الوالدان نموذجاً حياً للأخلاق والقيم السامية للأبناء وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية والاحترام، وتعليم الأطفال الإرشاد والتوجيه في كيفية التعامل مع القوانين والقواعد المدرسية.

وشددت إدارات المدارس الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالأمن والسلامة، والانضباط السلوكي داخل الصفوف وفي باقي أنحاء المدرسة، وأن يكونوا منضبطين ومشاركين في الحياة المدرسية.

وتتضمن حزمة الإرشادات توضيحاً للملابس المدرسية المسموح بها والمحظورة، وذلك للحفاظ على الهوية المناسبة للمجتمع المدرسي، من خلال ارتداء الزي المدرسي والمعطف المخصص للمدرسة أو استبداله بمعطف أسود أو كحلي غامق ويشترط أن يكون من دون قبعة، إضافة إلى الالتزام بالحذاء الأبيض أو أسود سادة، والالتزام بملابس الرياضة الرسمية في حصص التربية البدنية.

وبدورها أكدت مدارس على أهمية حضور الطالبات بـ«شيلة سوداء» إلزامياً، ومنع مساحيق التجميل ومرطبات الشفاه الملونة، وطلاء الأظافر، كما حظرت مدارس حكومية التجوال بملابس الرياضة خارج الصالة الرياضية.