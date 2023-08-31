فريق كويت سات - 1 شارك بمؤتمر الأقمار الاصطناعية في أميركا
التاريخ
8/31/2023 11:33:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك فريق كويت سات - 1 بمؤتمر الأقمار الاصطناعية المنعقد في الولايات المتحدة الأميركية وذلك بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
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