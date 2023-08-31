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الكويت ماضون في استكمال إجراءات تصديق اتفاقية التعاون الجمركي العربي

8/31/2023 11:33:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الكويت المضي في استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي بعد انضمام 7 دول أعضاء في جامعة الدول العربية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وكيل وزارة المالية المساعد بالتكليف للشؤون الاقتصادية طلال النمش لـ (كونا) في ختام ترؤسه لوفد الكويت المشارك في أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري العربي.
وقال النمش ان الوفد الكويتي أكد في أثناء مناقشات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أهمية الاتفاقيات الاقتصادية في إطار استكمال متطلبات إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وأضاف انه في هذا السياق أكدت الكويت اهتمامها باستكمال إجراءات تصديق اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وأيضا اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي انضمت إليها في وقت سابق والتي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي بعد انضمام 7 دول أعضاء في جامعة الدول العربية وهي المغرب ومصر والسعودية والبحرين والأردن والإمارات وفلسطين.
وأوضح ان المقترحات الكويتية التي طرحت في أثناء الاجتماعات التحضيرية للدورة 112 في اليومين الماضيين حظيت بالموافقة وجرى اعتمادها في اجتماع اليوم ورفعها ضمن جملة بنود الى مجلس جامعة الدول العربية.
ولفت إلى المقترحات الكويتية التي اعتمدها الاجتماع الوزاري تشمل تعديل ضوابط ومعايير إنشاء المنظمات العربية المتخصصة والكيانات المنبثقة عن جامعة الدول العربية وكذلك تنظيم إدراج الموضوعات ضمن بند ما يستجد من أعمال الى جانب مقترح بتحديث معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على المجلس.
وكشف عن ان الكويت دعمت مقترح السعودية الذي قدمته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن إنشاء مجلس لوزراء الأمن السيبراني العربي، مؤكدا أهمية المقترح نظرا لتزايد المخاطر الناجمة عن الهجمات السيبرانية على الشبكات الإلكترونية في عالم اليوم.
وأشار الى المناقشات التي جرت في الاجتماع، موضحا انها تمحورت حول إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورته العادية الـ 33 المزمع عقدها في البحرين في مارس المقبل وكذلك الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بموريتانيا في نوفمبر المقبل بالإضافة الى مواضيع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية.

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