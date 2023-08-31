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الفارس الربط مع التجارة وتمكينها من مراقبة 140 ألف صنف

8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
ثمّن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس دور وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة في دعم مشروع الاتحاد والإيمان بأهميته، مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة التجارة لضبط الأسعار والرقابة عليها تأتي استكمالا لمبادرة الاتحاد في محاربة غلاء الأسعار. وأوضح الفارس أنه سيتم الربط مع نظام وزارة التجارة لإعطائها أسعار الأصناف، ومن بينها سعر أكثر من 139 صنفا باتت بيد وزارة التجارة، لافتا إلى أن الأسواق الحرة تبدأ وتنمو بالشفافية والرقابة الصحيحة، وسيتم الربط مع الجهات ذات الاختصاص للرقابة على الجمعيات والأسواق الموازية لتتم حماية المستهلك.
وأضاف أن الرقابة على الأسواق الموازية لا تقل أهمية عن الرقابة على الجمعيات التعاونية، وهدفنا بناء اقتصاد مفتوح على أسس واضحة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تحرير للأسعار في ظل ضعف الرقابة والاحتكار.

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