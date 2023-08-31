الفارس الربط مع التجارة وتمكينها من مراقبة 140 ألف صنف

الفارس الربط مع التجارة وتمكينها من مراقبة 140 ألف صنف
التاريخ
8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
ثمّن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس دور وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة في دعم مشروع الاتحاد والإيمان بأهميته، مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة التجارة لضبط الأسعار والرقابة عليها تأتي استكمالا لمبادرة الاتحاد في محاربة غلاء الأسعار. وأوضح الفارس أنه سيتم الربط مع نظام وزارة التجارة لإعطائها أسعار الأصناف، ومن بينها سعر أكثر من 139 صنفا باتت بيد وزارة التجارة، لافتا إلى أن الأسواق الحرة تبدأ وتنمو بالشفافية والرقابة الصحيحة، وسيتم الربط مع الجهات ذات الاختصاص للرقابة على الجمعيات والأسواق الموازية لتتم حماية المستهلك.
وأضاف أن الرقابة على الأسواق الموازية لا تقل أهمية عن الرقابة على الجمعيات التعاونية، وهدفنا بناء اقتصاد مفتوح على أسس واضحة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تحرير للأسعار في ظل ضعف الرقابة والاحتكار.
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