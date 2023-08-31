3 فئات لحملات الحج الكويتية بـ 4 خدمات رئيسية

الفئة الأولى تتميز بفنادق 5 نجوم مطلة على الحرم والنقل عبر الخطوط الكويتية أو السعودية أو طيران خاص

أسامة ابو السعود

أوضح قرار اللجنة العليا للحج والعمرة بشأن اعتماد تصنيف حملات الحج الكويتية أن هذه الحملات يتم تصنيفها وفقا لـ 3 فئات بحسب الخدمات المقدمة إلى الحجاج. وبين القرار، الذي اتخذ في اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة رقم (1/ 1445) بتاريخ 9 أغسطس الماضي، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه فيما صنفت الحملات إلى 3 فئات وفق خدماتها المقدمة للحجاج، فإن كل فئة تشمل 4خدمات رئيسية وهي الطيران - السكن - النقل - المشاعر. وذكر أن الفئة الاولى تتميز بالنقل على الخطوط الجوية الكويتية او السعودية او طيران خاص وفنادق 5 نجوم مطلة على الحرم وفقا لتصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية وسيارات نقل موديل السنة جديدة، فيما تتميز الفئة الثانية بفنادق ايضا 5 نجوم غير مطلة على الحرم وفقا لتصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية، وفي الفئة الثالثة تكون الفنادق 3 او 4 نجوم وفقا لتصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية، بنايات سكنية.

ووفقا لقرارات اللجنة العليا للحج يجب على جميع أصحاب حملات وشركات الحج اتباع عدد من الأمور تتمثل في اختيار أحد فئات التصنيف الثلاث، كما يجب أن يكون للحملة برنامج واحد فقط وفي فئة واحدة فقط، وكذلك ينبغي تقديم كتاب رسمي إلى إدارة شؤون الحج والعمرة من الحملة بالتصنيف المختار وذلك في موعد أقصاه 7 سبتمبر الجاري.