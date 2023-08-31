3 فئات لحملات الحج الكويتية بـ 4 خدمات رئيسية

3 فئات لحملات الحج الكويتية بـ 4 خدمات رئيسية
التاريخ
8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
الفئة الأولى تتميز بفنادق 5 نجوم مطلة على الحرم والنقل عبر الخطوط الكويتية أو السعودية أو طيران خاص
أسامة ابو السعود
أوضح قرار اللجنة العليا للحج والعمرة بشأن اعتماد تصنيف حملات الحج الكويتية أن هذه الحملات يتم تصنيفها وفقا لـ 3 فئات بحسب الخدمات المقدمة إلى الحجاج. وبين القرار، الذي اتخذ في اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة رقم (1/ 1445) بتاريخ 9 أغسطس الماضي، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه فيما صنفت الحملات إلى 3 فئات وفق خدماتها المقدمة للحجاج، فإن كل فئة تشمل 4خدمات رئيسية وهي الطيران - السكن - النقل - المشاعر. وذكر أن الفئة الاولى تتميز بالنقل على الخطوط الجوية الكويتية او السعودية او طيران خاص وفنادق 5 نجوم مطلة على الحرم وفقا لتصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية وسيارات نقل موديل السنة جديدة، فيما تتميز الفئة الثانية بفنادق ايضا 5 نجوم غير مطلة على الحرم وفقا لتصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية، وفي الفئة الثالثة تكون الفنادق 3 او 4 نجوم وفقا لتصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية، بنايات سكنية.
ووفقا لقرارات اللجنة العليا للحج يجب على جميع أصحاب حملات وشركات الحج اتباع عدد من الأمور تتمثل في اختيار أحد فئات التصنيف الثلاث، كما يجب أن يكون للحملة برنامج واحد فقط وفي فئة واحدة فقط، وكذلك ينبغي تقديم كتاب رسمي إلى إدارة شؤون الحج والعمرة من الحملة بالتصنيف المختار وذلك في موعد أقصاه 7 سبتمبر الجاري.
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