أحمد الفهد علاقات تاريخية وطيدة تجمع بين الكويت والمملكة المتحدة
التاريخ
8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئة إلى غرانت شابس وزير الدفاع بالمملكة المتحدة الصديقة وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.
وقد عبر الشيخ أحمد الفهد في برقيته عن بالغ اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، متمنيا لنظيره البريطاني دوام التوفيق والنجاح وللمملكة المتحدة الصديقة دوام التقدم والازدهار.
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