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أحمد الفهد علاقات تاريخية وطيدة تجمع بين الكويت والمملكة المتحدة

8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئة إلى غرانت شابس وزير الدفاع بالمملكة المتحدة الصديقة وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.
وقد عبر الشيخ أحمد الفهد في برقيته عن بالغ اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، متمنيا لنظيره البريطاني دوام التوفيق والنجاح وللمملكة المتحدة الصديقة دوام التقدم والازدهار.

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