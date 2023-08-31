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سفيرنا باليمن قدم أوراق اعتماده لرئيس مجلس القيادة اليمني

8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى اليمن فلاح الحجرف أوراق اعتماده لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني د.رشاد العليمي بقصر «معاشيق» الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن).
وقال السفير الحجرف في تصريح لـ «كونا» إنه نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لرئيس مجلس القيادة اليمني وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني الاستقرار والسلام والتنمية.
وأضاف أنه أكد دعم الكويت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وللشعب اليمني في مختلف المجالات وحرصها على دعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن الشقيق وفقا للمرجعيات المتفق عليها.
من جانبه، رحب العليمي بالسفير الحجرف في «عدن» كسفير للكويت لدى الجمهورية اليمنية، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم له للقيام بمهامه في خدمة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشاد بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين وبالموقف الكويتي «المشرف» إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
وثمن جهود المؤسسات التمويلية والهيئات الكويتية الخيرية وجهودها الإغاثية ودعم مشاريع البنى التحتية وإعادة تأهيل الخدمات والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية.
وحمل الرئيس العليمي السفير الحجرف نقل خالص تحياته لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي دوام التقدم والرخاء والازدهار.
حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد واللقاء مدير مكتب الرئاسة اليمنية د.يحيى الشعيبي ووزير الخارجية اليمني د.أحمد بن مبارك ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد الحاج.

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