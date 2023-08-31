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رئيس اتحاد عمال البترول لصرف الصفوف الأمامية للعاملين بشركة إيكويت

8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
طالب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد العتيبي المعنيين بالجهات المختصة إدراج العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات ضمن المشمولين بمكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي الذين شاركوا في العمل خلال جائحة كورونا أسوة بزملائهم الذين تم صرف المكافأة لهم في باقي قطاعات ووزارات الدولة.
وقال العتيبي إن مكافأة الصفوف الأمامية أقرت لجميع العاملين خلال الجائحة وإن العاملين في شركة إيكويت للبتروكيماويات شاركوا وأدوا ذات المهام والواجبات مع زملائهم عمال القطاع النفطي في الشركات النفطية الأخرى والذي يتوجب شمولهم في منحهم هذه المكافأة تقديرا لدورهم وجهودهم إبان الجائحة، مؤكدين أن مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين بشركة إيكويت حق لابد منه.
وشدد محمد العتيبي على ضرورة النظر في هذا الموضوع ومنح كل ذي حق حقه وإنصاف هذه الفئة وإدراجهم ضمن المشمولين بمكافأة الصفوف الأمامية أسوة بزملائهم عمال القطاع النفطي، فهذه المكافأة ما هي إلا تشجيع للعاملين ومنحهم حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء للنهوض بالقطاع النفطي في مختلف القطاعات.

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