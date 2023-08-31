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هولتسنايدر نتعاون مع الكويت لوضع الأنظمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي خاصة في قطاع الأسلحة

8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب القائم بالأعمال الأميركي جيم هولتسنايدر عن سعادته بزيارة النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية الأميركي في مكتب تحديد الأسلحة والتحقق والامتثال بول دين، الذي أجرى لقاءات متميزة مع الجانب الكويتي للتعاون معا في المجالات المتعلقة بالنظم والتشريعات الخاصة بالذكاء الصناعي خصوصا في قطاع الأسلحة. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تغير العالم من حولنا، فالجميع بحاجة الى معرفة كيف يمكن التعامل مع هذه التكنولوجيا والتعاون معا الحصول على افضل النتائج وان الكويت شريك رئيسي لنا، لذلك كان من المهم ان نتشارك معها خبراتنا في مثل هذه التكنولوجيا. وعما إذا كان لديهم تخوف من اختراق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من قبل الارهابيين، قال إن هذا أحد الأسباب التي دعتنا لإجراء هذه المحادثات مع اصدقائنا الذين لديهم نفس الأفكار والذين يعملون بطريقة مسؤولة لوضع التشريعات والأنظمة التي ستمنع الارهابيين والمجرمين من سوء استخدام هذا الابتكار، فالذكاء الاصطناعي يلعب دورا في تغيير حياتنا نحو الأفضل وهو منتشر في مختلف انحاء العالم ولكننا ما زلنا نجهل كيف سيغير حياتنا. وحول آخر التطورات بشأن رفع اسماء الكويتيين من قائمة الإرهاب، قال: ليس لدي اي معلومات جديدة حول هذا الأمر.
وعن موعد وصول السفيرة الجديدة، قال إننا بانتظار جلسة مجلس الشيوخ الذي يمضي حاليا العطلة الصيفية وسيبدأ عملها الأسبوع المقبل في الخامس من سبتمبر، موضحا أنها بحاجة الى صوت واحد من مجلس الشيوخ حتى يتسنى لها الحضور الى الكويت ومباشرة مهام عملها.

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