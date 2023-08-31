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نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع لجنة الحدود

8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اجتماع لجنة الحدود الذي عقد بديوان عام الوزارة بحضور جميع أعضائها.وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إنه تم في الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات ذات الصلة باختصاصات اللجنة وأعمالها.

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