نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع لجنة الحدود

نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع لجنة الحدود
التاريخ
8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اجتماع لجنة الحدود الذي عقد بديوان عام الوزارة بحضور جميع أعضائها.وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إنه تم في الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات ذات الصلة باختصاصات اللجنة وأعمالها.
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