انخفاض كبير في المؤشر الكهربائي وتوقعات بعدم ارتفاعه للحدود القصوى
التاريخ
8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
يمكن اعتبار أن الصيف انتهى يوم أمس بالنسبة للمؤشر الكهربائي الذي شهد انخفاضا كبيرا في الأحمال وصل لأكثر من 2000 ميغاواط مقارنة بالأحمال القصوى التي تخطت عتبة الـ17 الف ميغاواط، حيث لامس المؤشر أمس 14868 ميغاواط عند درجة حرارة 43 مئوية ما يشكل ارتياحا نوعا ما للشبكة الكهربائية التي تعاني من ضغوط الأحمال الزائدة خلال موسم الذروة. واستبعدت مصادر في الوزارة أن تعاود الأحمال الى الارتفاع للحدود القصوى خلال المرحلة المقبلة، الا انها شددت على امكانية حدوث ذلك بفعل ارتفاع درجات الحرارة الى 50 درجة، كما حدث منتصف الشهر الماضي. وجددت المصادر دعواتها لضرورة ترشيد الاستهلاك خصوصا في المرحلة الحالية بعد عودة المسافرين وبدء موسم المدارس، مؤكدة أن «الكهرباء» تعمل جاهدة للقيام بالدور المنوط بها في توفير الخدمة للعملاء والحفاظ عليها.
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