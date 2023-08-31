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انخفاض كبير في المؤشر الكهربائي وتوقعات بعدم ارتفاعه للحدود القصوى

8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
يمكن اعتبار أن الصيف انتهى يوم أمس بالنسبة للمؤشر الكهربائي الذي شهد انخفاضا كبيرا في الأحمال وصل لأكثر من 2000 ميغاواط مقارنة بالأحمال القصوى التي تخطت عتبة الـ17 الف ميغاواط، حيث لامس المؤشر أمس 14868 ميغاواط عند درجة حرارة 43 مئوية ما يشكل ارتياحا نوعا ما للشبكة الكهربائية التي تعاني من ضغوط الأحمال الزائدة خلال موسم الذروة. واستبعدت مصادر في الوزارة أن تعاود الأحمال الى الارتفاع للحدود القصوى خلال المرحلة المقبلة، الا انها شددت على امكانية حدوث ذلك بفعل ارتفاع درجات الحرارة الى 50 درجة، كما حدث منتصف الشهر الماضي. وجددت المصادر دعواتها لضرورة ترشيد الاستهلاك خصوصا في المرحلة الحالية بعد عودة المسافرين وبدء موسم المدارس، مؤكدة أن «الكهرباء» تعمل جاهدة للقيام بالدور المنوط بها في توفير الخدمة للعملاء والحفاظ عليها.

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