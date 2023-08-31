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الأشغال تسعى للحصول على موافقات لإعادة ترسية مناقصة صيانة مركز الفحوصات

8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة تسعى للحصول على موافقات الجهات المعنية لإعادة عرض ترسية مناقصة صيانة وإصلاح أجهزة ومعدات وآليات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث على احدى شركات المعدات «ثالث اقل الأسعار» المطابق للشروط والمواصفات الفنية وذلك بمبلغ 879 ألف دينار ولمدة 1095 يوما بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة. وأضافت المصادر ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة قرر تأجيل البت في قرار طلب وزارة الاشغال العامة وذلك لمزيد من الدراسة حول هذا الموضوع. ولفتت المصادر الى ان هذه المناقصة عامة غير قابلة للتجزئة والغرض منها قيام المتعهد بأعمال الصيانة الدورية والوقائية لجميع اجهزة ومعدات وآليات المركز سواء الثابتة او المتحركة منها وسواء كانت داخل المركز او خارجه بالمواقع المختلفة ضمن حدود الكويت. وذكرت ان على المتعهد القيام بأعمال المعايرة الدورية لكل الاجهزة والمعدات الواردة في جدول الكميات وتأمين توريد المواد الاستهلاكية والقيام بأعمال الاصلاحات الطارئة والتحديث للأجهزة بما يتوافق مع امكانية الاستخدام المثالي لها وبحيث يكون مسؤولا عن صلاحية جميع الأجهزة والمعدات والآليات لاستخدامها بصورة مستمرة وتكون جاهزة للاستعمال في اي وقت كان طوال مدة تنفيذ العقد.

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