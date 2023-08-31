النجاة الخيرية تعاون مع نظارات الحارث لمساعدة الأسر المتعففة
التاريخ
8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت رئيسة القطاع النسائي التابع لجمعية النجاة الخيرية وضحة البليس أنه في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية مع كافة المؤسسات والشركات الكويتية لدعم العمل الخيري قامت الجمعية بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة الحارث للنظارات الطبية والشمسية لتقديم عروض خاصة للأسر المتعففة داخل الكويت.
وقالت البليس إن شركة الحارث قدمت خصما بقيمة 40% لشريحة الأسر المتعففة على النظارات، وكذلك توزيع إطارات النظارات الطبية مجانا للمستفيدين منهم. واعتبرت البليس أن هذه الشراكة تأتي انطلاقا من دور شركة الحارث الرائد تجاه المسؤولية المجتمعية.
وبينت أن شريحة الأسر المتعففة المسجل بياناتها بالنجاة الخيرية يمكنها الاستفادة من هذا العرض المميز، لافتة الى أن مثل هذه الأنشطة تعود بالنفع على الكثير من الأسر المستحقة داخل الكويت.
وأكدت أن المؤسسات التجارية الكويتية تلعب دورا مهما تجاه دعم العمل الخيري، والمساهمة في تحقيق الحياة الكريمة للمستفيدين داخل الكويت وخارجها.
وختاما، تقدمت بالشكر إلى شركة الحارث للنظارات، مشيدة بدورها المجتمعي الرائد الذي تقوم به داخل الكويت.
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