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النجاة الخيرية تعاون مع نظارات الحارث لمساعدة الأسر المتعففة

8/31/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت رئيسة القطاع النسائي التابع لجمعية النجاة الخيرية وضحة البليس أنه في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية مع كافة المؤسسات والشركات الكويتية لدعم العمل الخيري قامت الجمعية بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة الحارث للنظارات الطبية والشمسية لتقديم عروض خاصة للأسر المتعففة داخل الكويت.
وقالت البليس إن شركة الحارث قدمت خصما بقيمة 40% لشريحة الأسر المتعففة على النظارات، وكذلك توزيع إطارات النظارات الطبية مجانا للمستفيدين منهم. واعتبرت البليس أن هذه الشراكة تأتي انطلاقا من دور شركة الحارث الرائد تجاه المسؤولية المجتمعية.
وبينت أن شريحة الأسر المتعففة المسجل بياناتها بالنجاة الخيرية يمكنها الاستفادة من هذا العرض المميز، لافتة الى أن مثل هذه الأنشطة تعود بالنفع على الكثير من الأسر المستحقة داخل الكويت.
وأكدت أن المؤسسات التجارية الكويتية تلعب دورا مهما تجاه دعم العمل الخيري، والمساهمة في تحقيق الحياة الكريمة للمستفيدين داخل الكويت وخارجها.
وختاما، تقدمت بالشكر إلى شركة الحارث للنظارات، مشيدة بدورها المجتمعي الرائد الذي تقوم به داخل الكويت.

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