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العنزي نجاح خطة إيصال التيار لـ 6 ضواح في المطلاع

8/31/2023 11:33:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
كشف مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي عن نجاح خطة المؤسسة التي وضعتها لإنهاء جميع الأعمال الخاصة بإيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية الواقعة ضمن الضواحي من N6 وحتى N11 في مدينة المطلاع السكنية خلال الفترة من شهر أبريل حتى شهر أغسطس من العام الحالي.
وقال العنزي، في تصريح صحافي، إن المؤسسة انتهت من جميع الأعمال الخاصة بإيصال التيار الكهربائي لجميع القسائم السكنية ضمن الضواحي الست، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على فترات متلاحقة بدأت في شهر 4/2023 وانتهت في شهر 8/2023، لافتا إلى أن جميع مراحل الأعمال التنفيذية انتهت قبل 4 أشهر من الموعد المحدد لنهايتها وفق الجدول الزمني للأعمال التعاقدية والمحدد في ديسمبر 2023.
وأشار إلى أن اجمالي عدد القسائم المستفيدة من ايصال التيار الكهربائي في الضواحي المذكورة يبلغ 13934 قسيمة، وبات يمكن لأصحابها التقدم بطلبات ايصال التيار الكهربائي. وذكر أن المؤسسة تعكف حاليا على استكمال خطتها في إيصال التيار الكهربائي للمباني العامة التي تخدم المواطنين في الضواحي الجاهزة، مؤكدا الحرص على الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن الإسراع في توفير وتشغيل المباني الخدمية في مدينة المطلاع.
وأعلن العنزي أن المؤسسة انتهت في شهر أغسطس الجاري من ايصال التيار الكهربائي لعدد 35 مبنى في مدينة المطلاع، وهي: 8 مساجد و6 مجموعات من المحلات التجارية وفرع غاز ومخفر شرطة ومبنى خدمة مواطن ومستوصف عام ومبنى للإسعاف وآخر للبلدية ومبنى للوحدة الاجتماعية ومبنى البريد، اضافة إلى 13 سكنا مخصصا للأئمة والمؤذنين.
ولفت إلى أن العمل جار لإيصال التيار الكهربائي لعدد آخر من المباني العامة ضمن الضواحي الجاهزة خلال شهر سبتمبر المقبل، مبينا أن العمل مستمر لتسليم المباني الجاهزة للجهات المستفيدة منها لتشغيلها للمواطنين بالتزامن مع سكنهم في المدينة.
وأثنى العنزي في نهاية تصريحه على الجهود المبذولة من العاملين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتعاون المثمر الذي أبدوه مع زملائهم في المؤسسة الذي نتج عنه ايصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية والمباني الخدماتية رغم الصعوبات التي مرت عليهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة والأجواء المناخية المتقبلة خلال فصل الصيف.
وشكر مهندسي المؤسسة والموظفين العاملين على انجاز عقود أعمال الكهرباء والمباني العامة في مدينة المطلاع وجهودهم المستمرة لإنجاح خطة العمل، كما بارك للمواطنين الكرام انتهاء أعمال التيار لقسائمهم السكنية، واعدا إياهم بالمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.

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