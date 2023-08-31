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تعاون بين الائتمان والسكنية لاستخراج شهادات الراتب إلكترونيا

8/31/2023 11:33:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّع مدير عام بنك الائتمان الكويتي بالتكليف خليفة ادهيم الفاضل ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد هادي العنزي أمس اتفاقية تعاون بين الجهتين لاستكمال الربط الإلكتروني.
وقال الفاضل في بيان صحافي إن الاتفاقية جاءت في نطاق تقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين والالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستمكن بنودها استخراج شهادات الراتب للمواطنين إلكترونيا دون الحاجة للمراجعة الشخصية.
وذكر الفاضل أن البنك ماض نحو تطبيق المزيد من الخطوات التي تسهم في زيادة حجم الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق «سهل» الحكومي أو البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك وصولا إلى التحول الرقمي الكامل.

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