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السكنية تطرح مشروع إنشاء مركز شباب في قطاع B بمدينة صباح الأحمد السكنية

8/31/2023 11:33:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مركز شباب بمدينة صباح الأحمد السكنية قطاع B وان موعد إغلاق مناقصة هذا المشروع 21 سبتمبر 2023.

وأضافت المصادر ان آخر موعد لتقديم الاستفسارات عن هذه المناقصة 7 سبتمبر المقبل، وان هناك أسسا ومعايير يجب استيفاؤها من الشركات التي ستتقدم للمناقصة، منها قيام الشركة بتنفيذ وإنجاز أعمال مماثلة لأعمال المناقصة «أعمال المباني العامة» في الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة من تاريخ التسلم الابتدائي للمشروع.

ولفتت المصادر إلى ان رأسمال الشركة يجب ألا يقل عن 5 ملايين دينار، بالإضافة إلى الخبرة كقيام الشركة بتنفيذ كمقاول رئيسي مشاريع في مجال الاختصاص عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو الجهات الحكومية الأخرى في الكويت خلال آخر 10 سنوات كمشروع أو مشروعين لأعمال مماثلة لموضوع العقد قيمتهما مجتمعين لا تقل عن 5 ملايين دينار، وان مشاريع الصيانة غير مقبولة والتعاقدات من الباطن أيضا غير مقبولة.

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