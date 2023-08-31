وأضافت المصادر ان آخر موعد لتقديم الاستفسارات عن هذه المناقصة 7 سبتمبر المقبل، وان هناك أسسا ومعايير يجب استيفاؤها من الشركات التي ستتقدم للمناقصة، منها قيام الشركة بتنفيذ وإنجاز أعمال مماثلة لأعمال المناقصة «أعمال المباني العامة» في الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة من تاريخ التسلم الابتدائي للمشروع.

ولفتت المصادر إلى ان رأسمال الشركة يجب ألا يقل عن 5 ملايين دينار، بالإضافة إلى الخبرة كقيام الشركة بتنفيذ كمقاول رئيسي مشاريع في مجال الاختصاص عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو الجهات الحكومية الأخرى في الكويت خلال آخر 10 سنوات كمشروع أو مشروعين لأعمال مماثلة لموضوع العقد قيمتهما مجتمعين لا تقل عن 5 ملايين دينار، وان مشاريع الصيانة غير مقبولة والتعاقدات من الباطن أيضا غير مقبولة.