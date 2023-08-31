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مجلس الأمن يجدد تفويض بعثة (يونيفيل) في لبنان لمدة عام

8/31/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 31 - 8 (كونا) -- جدد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لولاية أخرى مدتها عام بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.
وذكر المجلس في بيان أنه صوت لصالح القرار 2695 بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت حيث أكد المجلس من خلال القرار أن بعثة حفظ السلام في الجنوب اللبناني "لا تحتاج إلى إذن مسبق أو تصريح للقيام بالمهام المنوطة بها" وأن (يونيفيل) "مخولة بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية".
وطالب القرار الأطراف اللبنانية بالامتناع عن وضع أي قيود أمام حركة قوات (يونيفيل) وضمان حرية حركة البعثة "بما في ذلك عن طريق السماح لها بتسيير دوريات معلنة وغير معلنة".
وحث القرار جميع الأطراف على "التعاون الكامل مع البعثة وضمان الاحترام الكامل لحرية تنقلها في جميع عملياتها والوصول إلى (الخط الأزرق) في جميع أجزائه ودون عوائق".
وفي السياق دان مجلس الأمن بشدة بحسب البيان "جميع محاولات منع الوصول أو تقييد حرية حركة أفراد (يونيفيل) وكذلك جميع الهجمات وأعمال الترهيب وحملات التضليل ضد البعثة".
ودعا الحكومة اللبنانية إلى "تسهيل الوصول الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها (يونيفيل) بغرض إجراء تحقيقات سريعة بما في ذلك إلى جميع المواقع المرتبطة بالكشف عن أنفاق تعبر (الخط الأزرق) بما يتماشى مع القرار (1701) مع احترام السيادة اللبنانية".
وجدد المجلس دعوته إلى توثيق التعاون بين (يونيفيل) والقوات المسلحة اللبنانية وإلى الانتهاء "بسرعة" من التحقيقات التي بدأها لبنان فيما يتعلق "بجميع الهجمات ضد (يونيفيل) وأفرادها".
ودعا أيضا إلى تقديم مزيد من الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية وجميع مؤسسات الدولة الأمنية باعتبارها "القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان" بما في ذلك "الاحتياجات اللوجستية اليومية والصيانة ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود".
كما حث مجلس الأمن بقوة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على "التعجيل بانسحاب جيشها من شمال قرية (الغجر) والمنطقة المتاخمة شمال (الخط الأزرق) دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)". (النهاية)

ع س ع / م ع ع




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