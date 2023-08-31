مجلس الأمن يجدد تفويض بعثة (يونيفيل) في لبنان لمدة عام

مجلس الأمن يجدد تفويض بعثة (يونيفيل) في لبنان لمدة عام
التاريخ
8/31/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 31 - 8 (كونا) -- جدد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لولاية أخرى مدتها عام بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.
وذكر المجلس في بيان أنه صوت لصالح القرار 2695 بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت حيث أكد المجلس من خلال القرار أن بعثة حفظ السلام في الجنوب اللبناني "لا تحتاج إلى إذن مسبق أو تصريح للقيام بالمهام المنوطة بها" وأن (يونيفيل) "مخولة بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية".
وطالب القرار الأطراف اللبنانية بالامتناع عن وضع أي قيود أمام حركة قوات (يونيفيل) وضمان حرية حركة البعثة "بما في ذلك عن طريق السماح لها بتسيير دوريات معلنة وغير معلنة".
وحث القرار جميع الأطراف على "التعاون الكامل مع البعثة وضمان الاحترام الكامل لحرية تنقلها في جميع عملياتها والوصول إلى (الخط الأزرق) في جميع أجزائه ودون عوائق".
وفي السياق دان مجلس الأمن بشدة بحسب البيان "جميع محاولات منع الوصول أو تقييد حرية حركة أفراد (يونيفيل) وكذلك جميع الهجمات وأعمال الترهيب وحملات التضليل ضد البعثة".
ودعا الحكومة اللبنانية إلى "تسهيل الوصول الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها (يونيفيل) بغرض إجراء تحقيقات سريعة بما في ذلك إلى جميع المواقع المرتبطة بالكشف عن أنفاق تعبر (الخط الأزرق) بما يتماشى مع القرار (1701) مع احترام السيادة اللبنانية".
وجدد المجلس دعوته إلى توثيق التعاون بين (يونيفيل) والقوات المسلحة اللبنانية وإلى الانتهاء "بسرعة" من التحقيقات التي بدأها لبنان فيما يتعلق "بجميع الهجمات ضد (يونيفيل) وأفرادها".
ودعا أيضا إلى تقديم مزيد من الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية وجميع مؤسسات الدولة الأمنية باعتبارها "القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان" بما في ذلك "الاحتياجات اللوجستية اليومية والصيانة ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود".
كما حث مجلس الأمن بقوة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على "التعجيل بانسحاب جيشها من شمال قرية (الغجر) والمنطقة المتاخمة شمال (الخط الأزرق) دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)". (النهاية)
ع س ع / م ع ع
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