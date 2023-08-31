لبنان يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد تفويض (يونيفيل)

لبنان يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد تفويض (يونيفيل)
التاريخ
8/31/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 31 - 8 (كونا) -- رحب لبنان بإصدار مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارا بتمديد تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان إن التمديد لقوات الطوارئ الدولية في لبنان "يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار".
وأشار ميقاتي إلى أن قرار التمديد "لحظ بندا طالب به لبنان" ويتعلق بقيام (يونيفيل) بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق "اتفاقية المقر" وهذا يشكل "عامل ارتياح" للبنان.
وجدد ميقاتي تمسك لبنان بالقرار الأممي رقم 1701 واحترامه سائر القرارات الدولية.
كما جدد المطالبة بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في (مزارع شبعا) و(تلال كفرشوبا) ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن الأراضي اللبنانية.
وطالب كذلك بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.
وكان مجلس الأمن الدولي جدد في وقت سابق من اليوم تفويض (يونيفيل) لولاية أخرى مدتها عام بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.
وذكر المجلس في بيان أنه صوت لصالح القرار 2695 بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت حيث أكد المجلس من خلال القرار أن بعثة حفظ السلام في الجنوب اللبناني "لا تحتاج إلى إذن مسبق أو تصريح للقيام بالمهام المنوطة بها" وأن (يونيفيل) "مخولة بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية".
كما حث مجلس الأمن بقوة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على "التعجيل بانسحاب جيشها من شمال قرية (الغجر) والمنطقة المتاخمة شمال (الخط الأزرق) دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)". (النهاية)
ك ب ش / م ع ع
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