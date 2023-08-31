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لبنان يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد تفويض (يونيفيل)

8/31/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 31 - 8 (كونا) -- رحب لبنان بإصدار مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارا بتمديد تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان إن التمديد لقوات الطوارئ الدولية في لبنان "يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار".
وأشار ميقاتي إلى أن قرار التمديد "لحظ بندا طالب به لبنان" ويتعلق بقيام (يونيفيل) بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق "اتفاقية المقر" وهذا يشكل "عامل ارتياح" للبنان.
وجدد ميقاتي تمسك لبنان بالقرار الأممي رقم 1701 واحترامه سائر القرارات الدولية.
كما جدد المطالبة بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في (مزارع شبعا) و(تلال كفرشوبا) ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن الأراضي اللبنانية.
وطالب كذلك بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.
وكان مجلس الأمن الدولي جدد في وقت سابق من اليوم تفويض (يونيفيل) لولاية أخرى مدتها عام بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.
وذكر المجلس في بيان أنه صوت لصالح القرار 2695 بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت حيث أكد المجلس من خلال القرار أن بعثة حفظ السلام في الجنوب اللبناني "لا تحتاج إلى إذن مسبق أو تصريح للقيام بالمهام المنوطة بها" وأن (يونيفيل) "مخولة بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية".
كما حث مجلس الأمن بقوة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على "التعجيل بانسحاب جيشها من شمال قرية (الغجر) والمنطقة المتاخمة شمال (الخط الأزرق) دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)". (النهاية)

ك ب ش / م ع ع




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