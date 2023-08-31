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المجلس العسكري في النيجر يلغي التأشيرة الدبلوماسية لسفير فرنسا ويأمر بطرده

8/31/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية في حكومة النيجر الانتقالية اليوم الخميس عن قرار إلغاء التأشيرات الدبلوماسية لسفير فرنسا في البلاد وأفراد عائلته وقالت إن "الشرطة تلقت تعليمات بطرده من السفارة".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في النيجر عن بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "السفير الفرنسي أصبح شخصية غير مرغوب فيها بالنيجر ولم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانات المرتبطة بوضعه كعضو في الطاقم الدبلوماسي للسفارة".
وأوضحت أن الوزارة أبلغت وزير الخارجية الفرنسي بأن أجهزة الشرطة قد تلقت تعليمات بتنفيذ عملية طرد السفير الفرنسي من مبنى السفارة في (نيامي).
وكانت وزارة الخارجية في النيجر قد أعلنت الجمعة الماضي عن قرار سحب الاعتماد من سفير فرنسا في (نيامي) وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد لرفضه الاستجابة لدعوة وزير الخارجية لإجراء مقابلة كانت مقررة في اليوم نفسه.
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين الماضي أن سفير بلاده في النيجر سيلفان إيتي لا يزال في منصبه بالعاصمة (نيامي) على الرغم من انتهاء المهلة التي منحها له المجلس العسكري الحاكم لمغادرة البلاد.
وتشهد العلاقات بين النيجر وفرنسا توترا كبيرا حيث دانت فرنسا الانقلاب العسكري في النيجر وطالبت بإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه فيما يتهمه قادة الانقلاب بالولاء لفرنسا وجرى توجيه اتهامات له "بالخيانة العظمى". (النهاية)

م ر / ف ا س




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