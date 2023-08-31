المجلس العسكري في النيجر يلغي التأشيرة الدبلوماسية لسفير فرنسا ويأمر بطرده
التاريخ
8/31/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية في حكومة النيجر الانتقالية اليوم الخميس عن قرار إلغاء التأشيرات الدبلوماسية لسفير فرنسا في البلاد وأفراد عائلته وقالت إن "الشرطة تلقت تعليمات بطرده من السفارة".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في النيجر عن بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "السفير الفرنسي أصبح شخصية غير مرغوب فيها بالنيجر ولم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانات المرتبطة بوضعه كعضو في الطاقم الدبلوماسي للسفارة".
وأوضحت أن الوزارة أبلغت وزير الخارجية الفرنسي بأن أجهزة الشرطة قد تلقت تعليمات بتنفيذ عملية طرد السفير الفرنسي من مبنى السفارة في (نيامي).
وكانت وزارة الخارجية في النيجر قد أعلنت الجمعة الماضي عن قرار سحب الاعتماد من سفير فرنسا في (نيامي) وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد لرفضه الاستجابة لدعوة وزير الخارجية لإجراء مقابلة كانت مقررة في اليوم نفسه.
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين الماضي أن سفير بلاده في النيجر سيلفان إيتي لا يزال في منصبه بالعاصمة (نيامي) على الرغم من انتهاء المهلة التي منحها له المجلس العسكري الحاكم لمغادرة البلاد.
وتشهد العلاقات بين النيجر وفرنسا توترا كبيرا حيث دانت فرنسا الانقلاب العسكري في النيجر وطالبت بإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه فيما يتهمه قادة الانقلاب بالولاء لفرنسا وجرى توجيه اتهامات له "بالخيانة العظمى". (النهاية)
م ر / ف ا س
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