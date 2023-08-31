(اتحاد القدم) الكويتي يعلن توقف الدوري المحلي بدرجتيه لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي
التاريخ
8/31/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 8 (كونا) -- أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الخميس توقف منافسات بطولة الدوري المحلي بدرجتيه الممتازة والأولى نظرا لارتباطات المنتخبين "الأول" (يخوص معسكر تدريبي في الإمارات) و"الأولمبي" (يستعد لدورة الألعاب الآسيوية).
وقال نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية هايف الديحاني في تصريح صحفي إنه من الصعوبة استئناف المسابقتين مع نهاية فترة التوقف (أيام الفيفا) في 12 سبتمبر المقبل وذلك لارتباط المنتخب الأولمبي بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة غوانزو الصينية والمقرر انطلاقها 19 سبتمبر.
وأضاف الديحاني أن مجلس إدارة الاتحاد وبتوصية من اللجنة التنفيذية قرر إيقاف الدوري بعد انتهاء الجولة الثانية (اختتمت في وقت سابق من اليوم) لحين الانتهاء من المشاركة في البطولة بهدف إتاحة الفرصة أمام المنتخب للاستعداد لها بالشكل المطلوب.
ويخوض المنتخب منافسات البطولة ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وتايلند.
وذكر الديحاني أن توقف المسابقتين سيمنح الهيئة العامة للرياضة فرصة لتجهيز وصيانة الملاعب بالصورة المطلوبة بانتظام وعدم إرباك الرزنامة التي وضعتها لجنة المسابقات.
ولفت إلى أنه سيتم يحدد موعد استئناف المسابقتين في وقت لاحق.
من جانب آخر أعلن (الاتحاد) قائمة لاعبي المنتخب الأول المقرر أن تغادر إلى دولة الإمارات بعد غد السبت لإقامة معسكر تدريبي يشهد إقامة وديتين مع منتخبي البحرين وقرغيزستان يومي 7 و11 سبتمبر استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال مدير المنتخب عبدالرحمن الموسى في بيان صحفي أن المدرب روي بينتو اختار 25 لاعبا ضمن القائمة هم سلمان عبد الغفور وعبد الرحمن المجدلي وحسن حمدان وخالد إبراهيم وحمد الحربي وفهد الهاجري ومشاري غنام وعبد الله عمار وحمد القلاف وسلطان العنزي ورضا هاني وأحمد الظفيري.
وأفاد الموسى أن القائمة ضمت أيضا فواز عايض وناصر لافي وعلي خلف وطلال الأنصاري وبدر طارق وعبدالله الفهد وعذبي شهاب وأحمد الزنكي ومحمد دحام وعيد الرشيدي وشبيب الخالدي وفيصل زايد وسعود الجناعي. (النهاية)
س ع د / م ص ع
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