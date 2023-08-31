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(اتحاد القدم) الكويتي يعلن توقف الدوري المحلي بدرجتيه لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي

8/31/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 8 (كونا) -- أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الخميس توقف منافسات بطولة الدوري المحلي بدرجتيه الممتازة والأولى نظرا لارتباطات المنتخبين "الأول" (يخوص معسكر تدريبي في الإمارات) و"الأولمبي" (يستعد لدورة الألعاب الآسيوية).
وقال نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية هايف الديحاني في تصريح صحفي إنه من الصعوبة استئناف المسابقتين مع نهاية فترة التوقف (أيام الفيفا) في 12 سبتمبر المقبل وذلك لارتباط المنتخب الأولمبي بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة غوانزو الصينية والمقرر انطلاقها 19 سبتمبر.
وأضاف الديحاني أن مجلس إدارة الاتحاد وبتوصية من اللجنة التنفيذية قرر إيقاف الدوري بعد انتهاء الجولة الثانية (اختتمت في وقت سابق من اليوم) لحين الانتهاء من المشاركة في البطولة بهدف إتاحة الفرصة أمام المنتخب للاستعداد لها بالشكل المطلوب.
ويخوض المنتخب منافسات البطولة ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وتايلند.
وذكر الديحاني أن توقف المسابقتين سيمنح الهيئة العامة للرياضة فرصة لتجهيز وصيانة الملاعب بالصورة المطلوبة بانتظام وعدم إرباك الرزنامة التي وضعتها لجنة المسابقات.
ولفت إلى أنه سيتم يحدد موعد استئناف المسابقتين في وقت لاحق.
من جانب آخر أعلن (الاتحاد) قائمة لاعبي المنتخب الأول المقرر أن تغادر إلى دولة الإمارات بعد غد السبت لإقامة معسكر تدريبي يشهد إقامة وديتين مع منتخبي البحرين وقرغيزستان يومي 7 و11 سبتمبر استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال مدير المنتخب عبدالرحمن الموسى في بيان صحفي أن المدرب روي بينتو اختار 25 لاعبا ضمن القائمة هم سلمان عبد الغفور وعبد الرحمن المجدلي وحسن حمدان وخالد إبراهيم وحمد الحربي وفهد الهاجري ومشاري غنام وعبد الله عمار وحمد القلاف وسلطان العنزي ورضا هاني وأحمد الظفيري.
وأفاد الموسى أن القائمة ضمت أيضا فواز عايض وناصر لافي وعلي خلف وطلال الأنصاري وبدر طارق وعبدالله الفهد وعذبي شهاب وأحمد الزنكي ومحمد دحام وعيد الرشيدي وشبيب الخالدي وفيصل زايد وسعود الجناعي. (النهاية)

س ع د / م ص ع


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