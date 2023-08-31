مايسترو كويتي يبدع في قيادة فرقة موسيقية لعزف أغاني مسلسلات قديمة في الدوحة
التاريخ
8/31/2023 11:27:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 31 - 8 (كونا) -- أبدع المايسترو الكويتي الدكتور خالد نوري في قيادة فرقة موسيقية من 50 عازفا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات اليوم الخميس حيث عزفت أغاني مسلسلات كويتية وخليجية وعربية قديمة لتطرب الجمهور الحاضر وتشعره بالحنين إلى الماضي.
ومن أبرز الأعمال التي تم اختيارها وعزفتها الفرقة الموسيقية بقيادة نوري تترات وأغاني مسلسلات منها (سنوات الضياع) و(ثمن عمري) و(زوارة خميس) و(فايز التوش) و(يوم آخر) و(الجوارح).
وأعرب نوري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد الحفل عن سعادته بتفاعل الجمهور الحاضر مع ما قدمته الفرقة من أغاني مسلسلات قديمة مشيرا في ذات الوقت إلى حماسه للأجواء العامة لتقديم هذه الفكرة للجمهور.
وأضاف أن أغاني المسلسلات جاءت ضمن اختيارات فريق متكامل من عدد من الأشخاص ذوي الاهتمام في هذا الشأن لافتا إلى أن الأغاني التي قدمت لها علاقة بالحنين للماضي وذكريات عالقة في أذهان الناس.
وأعلنت (قطر للسياحة) أن العرض الموسيقي للمسلسلات القديمة الذي انطلق اليوم يستمر لمدة ثلاثة أيام حيث يمزج العرض بين الموسيقي والمشاهد المصورة للمسلسلات الخليجية والعربية.
وتتولى (قطر للسياحة) تنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها كما تعمل على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي على الوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة. (النهاية)
س س س / م ع ع
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