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مايسترو كويتي يبدع في قيادة فرقة موسيقية لعزف أغاني مسلسلات قديمة في الدوحة

8/31/2023 11:27:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 31 - 8 (كونا) -- أبدع المايسترو الكويتي الدكتور خالد نوري في قيادة فرقة موسيقية من 50 عازفا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات اليوم الخميس حيث عزفت أغاني مسلسلات كويتية وخليجية وعربية قديمة لتطرب الجمهور الحاضر وتشعره بالحنين إلى الماضي.
ومن أبرز الأعمال التي تم اختيارها وعزفتها الفرقة الموسيقية بقيادة نوري تترات وأغاني مسلسلات منها (سنوات الضياع) و(ثمن عمري) و(زوارة خميس) و(فايز التوش) و(يوم آخر) و(الجوارح).
وأعرب نوري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد الحفل عن سعادته بتفاعل الجمهور الحاضر مع ما قدمته الفرقة من أغاني مسلسلات قديمة مشيرا في ذات الوقت إلى حماسه للأجواء العامة لتقديم هذه الفكرة للجمهور.
وأضاف أن أغاني المسلسلات جاءت ضمن اختيارات فريق متكامل من عدد من الأشخاص ذوي الاهتمام في هذا الشأن لافتا إلى أن الأغاني التي قدمت لها علاقة بالحنين للماضي وذكريات عالقة في أذهان الناس.
وأعلنت (قطر للسياحة) أن العرض الموسيقي للمسلسلات القديمة الذي انطلق اليوم يستمر لمدة ثلاثة أيام حيث يمزج العرض بين الموسيقي والمشاهد المصورة للمسلسلات الخليجية والعربية.
وتتولى (قطر للسياحة) تنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها كما تعمل على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي على الوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة. (النهاية)

س س س / م ع ع




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