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رئيس الوزراء اليمني يعرب عن التقدير لمواقف مجلس التعاون الخليجي

8/31/2023 11:27:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 31 - 8 (كونا) -- أعرب رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم الخميس عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لمواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمانته العامة بجانب اليمن وشعبه في مختلف الظروف والمراحل.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال عبدالملك في العاصمة المؤقتة (عدن) الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي والوفد المرافق له لمناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وأهمية تفعيل التعاون في المجالات كافة بما في ذلك استئناف دور اللجنة العليا المشتركة إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن.
وأشاد عبدالملك بدعم مجلس التعاون للحكومة اليمنية وإسناد جهودها في التعامل مع المستجدات الراهنة في ضوء المتغيرات الأخيرة على مختلف الأصعدة والحرص على إعادة ترتيب ملفات التعاون المشترك بحسب الأولويات الملحة.
وجدد موقف الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن في التعامل بكل إيجابية ومسؤولية مع التحركات الإقليمية والاممية والدولية وجهود الوساطة السعودية والعمانية لتجديد الهدنة واستئناف المشاورات السياسية تحت مظلة المرجعيات المتوافق عليها.
وأوضح أن ميليشيات الحوثي "الإرهابية" لا تزال ترفض كل الحلول المقترحة مع إصرارها على استخدام الملف الإنساني للابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية وعدم استعدادها لتقديم أي تنازلات لصالح الشعب اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأشار إلى التحديات الماثلة أمام الحكومة وخطط التعامل معها والدعم المطلوب من دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية لتجاوزها.
ولفت إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية وأولويات التعامل معها.
وأكد أهمية تنسيق الجهود المشتركة لحشد الدعم للحكومة للقيام بواجباتها خاصة في جانب الدعم الاقتصادي وتخصيصه بحسب الأولويات العاجلة.
من جانبه قال البديوي إن زيارته إلى (عدن) تأتي بدعوة كريمة من الحكومة اليمنية وبتكليف من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي للاطلاع عن قرب على الاحتياجات القائمة وأولويات الدعم خلال الفترة الراهنة والمستقبلية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي ثابتة على موقفها الداعم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض منوهاً بالجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان في هذا الشأن.
وأكد دعم المجلس وأمانته العامة للحكومة والإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تنفذها وأهمية حشد القدرات كافة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
كما أكد الالتزام بدعم عدد من المشاريع التنموية خصوصا المتعثرة بسبب الحرب والعمل على حث الدول والصناديق العربية والإنمائية لاستئناف الدعم المتوقف والمساهمة في إطلاق التمويلات في الصناديق الخليجية والعربية.
وأشار إلى أهمية استئناف عمل المكاتب التنفيذية التنسيقية التابعة لمجلس التعاون وتفعيل ملفات التنمية والعمل على تسريع المشاريع.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استقبل رفقة عضوي المجلس عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي بقصر (معاشيق) الرئاسي في (عدن) في وقت سابق من اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور مدير مكتب الرئاسة اليمنية يحيى الشعيبي ووزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك.
ونقلت (سبأ) عن العليمي إشادته بدعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ولجميع الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها. (النهاية)

س ن ص / م ع ع




MENAFN31082023000071011013ID1106994152

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