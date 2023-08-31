رئيس الوزراء اليمني يعرب عن التقدير لمواقف مجلس التعاون الخليجي
التاريخ
8/31/2023 11:27:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 31 - 8 (كونا) -- أعرب رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم الخميس عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لمواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمانته العامة بجانب اليمن وشعبه في مختلف الظروف والمراحل.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال عبدالملك في العاصمة المؤقتة (عدن) الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي والوفد المرافق له لمناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وأهمية تفعيل التعاون في المجالات كافة بما في ذلك استئناف دور اللجنة العليا المشتركة إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن.
وأشاد عبدالملك بدعم مجلس التعاون للحكومة اليمنية وإسناد جهودها في التعامل مع المستجدات الراهنة في ضوء المتغيرات الأخيرة على مختلف الأصعدة والحرص على إعادة ترتيب ملفات التعاون المشترك بحسب الأولويات الملحة.
وجدد موقف الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن في التعامل بكل إيجابية ومسؤولية مع التحركات الإقليمية والاممية والدولية وجهود الوساطة السعودية والعمانية لتجديد الهدنة واستئناف المشاورات السياسية تحت مظلة المرجعيات المتوافق عليها.
وأوضح أن ميليشيات الحوثي "الإرهابية" لا تزال ترفض كل الحلول المقترحة مع إصرارها على استخدام الملف الإنساني للابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية وعدم استعدادها لتقديم أي تنازلات لصالح الشعب اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأشار إلى التحديات الماثلة أمام الحكومة وخطط التعامل معها والدعم المطلوب من دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية لتجاوزها.
ولفت إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية وأولويات التعامل معها.
وأكد أهمية تنسيق الجهود المشتركة لحشد الدعم للحكومة للقيام بواجباتها خاصة في جانب الدعم الاقتصادي وتخصيصه بحسب الأولويات العاجلة.
من جانبه قال البديوي إن زيارته إلى (عدن) تأتي بدعوة كريمة من الحكومة اليمنية وبتكليف من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي للاطلاع عن قرب على الاحتياجات القائمة وأولويات الدعم خلال الفترة الراهنة والمستقبلية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي ثابتة على موقفها الداعم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض منوهاً بالجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان في هذا الشأن.
وأكد دعم المجلس وأمانته العامة للحكومة والإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تنفذها وأهمية حشد القدرات كافة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
كما أكد الالتزام بدعم عدد من المشاريع التنموية خصوصا المتعثرة بسبب الحرب والعمل على حث الدول والصناديق العربية والإنمائية لاستئناف الدعم المتوقف والمساهمة في إطلاق التمويلات في الصناديق الخليجية والعربية.
وأشار إلى أهمية استئناف عمل المكاتب التنفيذية التنسيقية التابعة لمجلس التعاون وتفعيل ملفات التنمية والعمل على تسريع المشاريع.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استقبل رفقة عضوي المجلس عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي بقصر (معاشيق) الرئاسي في (عدن) في وقت سابق من اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور مدير مكتب الرئاسة اليمنية يحيى الشعيبي ووزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك.
ونقلت (سبأ) عن العليمي إشادته بدعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ولجميع الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها. (النهاية)
س ن ص / م ع ع
MENAFN31082023000071011013ID1106994152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.