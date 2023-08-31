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وزير الخارجية الجزائري ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية يبحثان التطورات بالنيجر

8/31/2023 11:27:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 8 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في اليوم الخميس تطورات الأوضاع في النيجر.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من في بحثا خلاله "التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة في النيجر".
وأوضح البيان أن الطرفين استعرضا تطورات الأزمة في النيجر وآفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين الجزائر والولايات المتحدة "للمساهمة في ترقية وتفعيل حل سياسي لها وذلك على ضوء المبادرة التي تقدم بها الرئيس (الجزائري) عبد المجيد تبون".
وأشار إلى أن عطاف أطلع الدبلوماسية الأمريكية على "العناصر الرئيسية لهذه المبادرة وعلى ما تحمله من تصور شامل لحل الأزمة في النيجر بمختلف أبعادها ضمن مقاربة تشاركية تشجع مساهمة جميع الأطراف الراغبة بذلك سواء على المستوى الداخلي في النيجر أو على المستويين الإقليمي والدولي".
وكان عطاف قد بحث في وقت سابق من اليوم مع سفراء عدد من الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "أهداف المبادرة الجزائرية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة في النيجر وضرورة تنسيق المواقف لتفادي خيار اللجوء إلى تدخل عسكري".
وكشف وزير الخارجية الجزائري أمس الأول الثلاثاء عن تفاصيل المبادرة التي أطلقها الرئيس تبون من أجل حل سلمي للأزمة في النيجر والتي تشمل ستة محاور أساسية قال إنها "ستحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي بعيدا عن أي تدخل عسكري".
وقام عطاف الأسبوع الماضي بجولة دبلوماسية شملت دولا أعضاء في (إيكواس) وهي نيجيريا وبنين وغانا وبحث مع المسؤولين فيها إمكانية تنسيق الجهود وتوحيد المواقف لحل الأزمة في النيجر بطريقة سلمية وتفادي اللجوء إلى التدخل العسكري. (النهاية)

م ر / م ع ع




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