وزير الخارجية الجزائري ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية يبحثان التطورات بالنيجر
التاريخ
8/31/2023 11:27:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 8 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في اليوم الخميس تطورات الأوضاع في النيجر.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من في بحثا خلاله "التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة في النيجر".
وأوضح البيان أن الطرفين استعرضا تطورات الأزمة في النيجر وآفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين الجزائر والولايات المتحدة "للمساهمة في ترقية وتفعيل حل سياسي لها وذلك على ضوء المبادرة التي تقدم بها الرئيس (الجزائري) عبد المجيد تبون".
وأشار إلى أن عطاف أطلع الدبلوماسية الأمريكية على "العناصر الرئيسية لهذه المبادرة وعلى ما تحمله من تصور شامل لحل الأزمة في النيجر بمختلف أبعادها ضمن مقاربة تشاركية تشجع مساهمة جميع الأطراف الراغبة بذلك سواء على المستوى الداخلي في النيجر أو على المستويين الإقليمي والدولي".
وكان عطاف قد بحث في وقت سابق من اليوم مع سفراء عدد من الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "أهداف المبادرة الجزائرية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة في النيجر وضرورة تنسيق المواقف لتفادي خيار اللجوء إلى تدخل عسكري".
وكشف وزير الخارجية الجزائري أمس الأول الثلاثاء عن تفاصيل المبادرة التي أطلقها الرئيس تبون من أجل حل سلمي للأزمة في النيجر والتي تشمل ستة محاور أساسية قال إنها "ستحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي بعيدا عن أي تدخل عسكري".
وقام عطاف الأسبوع الماضي بجولة دبلوماسية شملت دولا أعضاء في (إيكواس) وهي نيجيريا وبنين وغانا وبحث مع المسؤولين فيها إمكانية تنسيق الجهود وتوحيد المواقف لحل الأزمة في النيجر بطريقة سلمية وتفادي اللجوء إلى التدخل العسكري. (النهاية)
م ر / م ع ع
MENAFN31082023000071011013ID1106994151
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