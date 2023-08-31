الجيش الباكستاني يعلن مقتل 9 جنود وإصابة 5 آخرين في هجوم انتحاري
التاريخ
8/31/2023 11:27:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 31 - 8 (كونا) -- قال الجيش الباكستاني إن تسعة جنود قتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم للحدود مع أفغانستان.
وذكرت العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أن الهجوم وقع في منطقة (بانو) بالإقليم الواقع شمالي باكستان موضحة أن انتحاريا كان يستقل دراجة نارية فجر نفسه بجوار القافلة العسكرية ما أسفر عن مقتل تسعة جنود وإصابة خمسة آخرين.
من جانبه دان رئيس وزراء باكستان المؤقت أنوار الحق كاكار الهجوم معربا عن حزنه لسقوط قتلى من الجنود وعن تعازيه لأسرهم وتمنياته بالشفاء للجرحى.
ونقل مكتب رئيس الوزراء في بيان عن كاكار وصفه مثل تلك الهجمات بأنها "مستهجنة تماما" قائلا إن "باكستان تقف بحزم ضد هذا الإرهاب". (النهاية)
س ب ك / م ع ع
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