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الجيش الباكستاني يعلن مقتل 9 جنود وإصابة 5 آخرين في هجوم انتحاري

8/31/2023 11:27:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 31 - 8 (كونا) -- قال الجيش الباكستاني إن تسعة جنود قتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم للحدود مع أفغانستان.
وذكرت العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أن الهجوم وقع في منطقة (بانو) بالإقليم الواقع شمالي باكستان موضحة أن انتحاريا كان يستقل دراجة نارية فجر نفسه بجوار القافلة العسكرية ما أسفر عن مقتل تسعة جنود وإصابة خمسة آخرين.
من جانبه دان رئيس وزراء باكستان المؤقت أنوار الحق كاكار الهجوم معربا عن حزنه لسقوط قتلى من الجنود وعن تعازيه لأسرهم وتمنياته بالشفاء للجرحى.
ونقل مكتب رئيس الوزراء في بيان عن كاكار وصفه مثل تلك الهجمات بأنها "مستهجنة تماما" قائلا إن "باكستان تقف بحزم ضد هذا الإرهاب". (النهاية)

س ب ك / م ع ع




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