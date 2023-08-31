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إيران تعلن إحباط محاولة تخريب إسرائيلية لبرنامجها الصاروخي

8/31/2023 11:21:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إحباط محاولة تخريب لبرنامجها الصاروخي تقف خلفها شبكة متصلة بإسرائيل، وتوقيف عدد من الضالعين فيها.
ووصفت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «إرنا» هذه المحاولة بأنها «أكبر عملية تخريبية صناعية تستهدف الصناعات الصاروخية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة»، وذلك نقلا عن مسؤول في الوزارة لم تكشف هويته.
وأضاف هذا المسؤول «في الأشهر الأخيرة، خططت شبكة محترفة تماما بالتعاون مع بعض المتسللين لإدخال أجزاء معيوبة في حلقة إنتاج الصواريخ المتقدمة لدى الصناعات الصاروخية بوزارة الدفاع».
وأوضح «سعت هذه الشبكة بتوجيه مباشر من جهاز (الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية) الموساد، إلى تحويل الصواريخ المنتجة من خلال بيع القطع المجهزة إلى عبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية والموظفين العاملين في هذا المجال»، مؤكدا «إلقاء القبض على عناصر شبكة التخريب هذه وتحييد عملياتها»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأشار الى أن العملية الاستخباراتية «هي الأكثر تعقيدا في السنوات الأخيرة والكيان الصهيوني تكبد فشلا ذريعا عبر إحباط خطته».
ونقلت الوكالة ذاتها عن نائب وزير الدفاع مهدي رياحي قوله إن عناصر الشبكة حاولوا «زرع متفجرات» في الصواريخ لكي «تنفجر في زمان ومكان محددين».

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