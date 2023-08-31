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مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عملية دهس فلسطينية بالضفة

8/31/2023 11:21:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الجيش الإسرائيلي ومسؤولون في قطاع الصحة إن سائق شاحنة فلسطينيا قتل جنديا إسرائيليا في عملية دهس قرب نقطة تفتيش بالضفة الغربية المحتلة قبل أن يقتل بالرصاص خلال مطاردة تلت الهجوم.
وجاءت الواقعة بعد ساعات من تنفيذ فلسطينيين تفجير قنبلة على جانب الطريق في الضفة، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين.
وقال جيش الاحتلال إن السائق (41 عاما) الذي كان يحمل تصريحا للعمل في إسرائيل دهس مجموعة من الجنود خارج ساعات خدمتهم على حاجز «مكابيم»، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة ثلاثة إضافة لإصابة بائع كان على جانب الطريق.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات أمنية لاحقت السائق إلى داخل الضفة وقتلته بالرصاص قرب قرية نعلين الفلسطينية القريبة.
من جهتها، أشادت حركة «حماس» بالعملية، وقالت في بيان إن «العمليات التي ينفذها الشباب الثائر في الضفة الغربية ضد جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه وآخرها عملية الدهس غرب مدينة رام الله، تحمل رسالة واضحة أنه لا أمن للمحتل». إلا أن الحركة لم تعلن مسؤوليتها عن العملية.
بدورها، قالت حركة الجهاد الفلسطينية إنها فجرت قنبلة على جانب الطريق استهدفت جنودا إسرائيليين في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده أصيبوا لدى تأمينهم لزيارة يهود لقبر النبي يوسف.
واوضح مسعفون ان نحو 30 فلسطينيا أصيبوا على يد القوات الإسرائيلية في نابلس أحدهم بعيار ناري وآخر برصاصة مطاطية، بينما أصيب الباقون بسبب الغاز المسيل للدموع.

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