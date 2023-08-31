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غرانت شابس وزيرا جديدا للدفاع في بريطانيا خلفا لبن والاس

8/31/2023 11:21:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مكتب داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عين امس غرانت شابس في منصب وزير الدفاع ليخلف في هذا المنصب بن والاس.
وشابس شخصية محافظة سيحتفل بعيد ميلاده الخامس والخمسين في سبتمبر، وكان يشغل منصب وزير أمن الطاقة وحياد الكربون منذ فبراير. وبدلا من شخصية متخصصة في القضايا العسكرية، اختار ريشي سوناك شخصا يتمتع بخبرة سياسية واسعة لهذه الحقيبة الرئيسية، بينما تعد المملكة المتحدة أحد الداعمين الرئيسيين لكييف في مواجهة الغزو الروسي.
وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس أكد استقالته من منصب وزير الدفاع امس في رسالة لسوناك مبديا دعمه المستمر للحكومة، مع تنبيه رئيس الوزراء البريطاني إلى ضرورة ألا يعتبر الدفاع «إنفاقا غير أساسي».
وجدد والاس في رسالة استقالته الرسمية مناشدته للحكومة بعدم اللجوء إلى الدفاع لترشيد الإنفاق.
وكتب «عادت وزارة الدفاع إلى مسار أن تصبح مرة أخرى من الطراز العالمي مع أشخاص من طراز عالمي». وأضاف «أعلم أنك تتفق معي في أننا يجب ألا نعود لأيام كان ينظر فيها إلى الدفاع باعتباره إنفاقا تقديريا للحكومة يتحقق التوفير من خلال تفريغه». وكان سوناك قد أشاد بعمل والاس قائلا في رسالة رد بها عليه «خدمت بلدنا في ثلاثة من أكثر المناصب تطلبا في الحكومة: وزيرا للدفاع، ووزيرا للأمن ووزيرا لشؤون إيرلندا الشمالية».

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