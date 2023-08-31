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عسكر النيجر يلغون الديبلوماسية عن سفير فرنسا وبوركينا فاسو تدعمهم عسكريا

8/31/2023 11:21:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقرت بوركينا فاسو رسميا إرسال قوات عسكرية إلى النيجر دعما للمجلس العسكري الحاكم في نيامي الذي أعطى تعليماته للشرطة بطرد السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيت، وألغى عنه الصفة الديبلوماسية.
وفي بيان، قال مجلس الوزراء في بوركينا فاسو، إن المجلس التشريعي المؤقت وافق على الطلب الذي تقدمت به الحكومة لنشر قوات عسكرية في النيجر، تماشيا مع ما وصفها بالالتزامات الإستراتيجية لبوركينا فاسو.
وقال وزير الدفاع في بوركينا فاسو قاسوم كوليبالي، إن هدف إرسال القوات العسكرية إلى النيجر ليس إثارة الحرب بل منعها، وفق ما ورد في البيان. وأضاف «ان إرسال قوات إلى النيجر يأتي ضمن مكافحة بلاده للإرهاب، بما يلبي تطلعات شعب بوركينا فاسو». وتابع وزير الدفاع «إن ما يؤثر على أمن النيجر يؤثر بشكل أساسي على أمن بوركينا فاسو».
وفي الإطار، قال قائد أركان الجيش في مالي الجنرال عمر ديارا، إن جيش بلاده يعمل على توحيد جهوده مع جيش بوركينا فاسو من أجل دعم النيجر.
وجاء تصريح ديارا خلال لقائه نظيره البوركينابي الجنرال سيمبوري سلستين في باماكو.
وفي مقابل تعهد بوركينا فاسو ومالي بإرسال قوات إلى النيجر دعما للسلطة الجديدة ممثلة في «المجلس الوطني لحماية الوطن»، أبدت دول في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا ـ بينها نيجيريا والسنغال وساحل العاج ـ استعدادها للمساهمة بقوات في العملية العسكرية المحتملة.
وفي تطور جديد للعلاقة المتأزمة بين النيجر وفرنسا منذ الانقلاب، قال المجلس العسكري في نيامي في بيان، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الديبلوماسية، وان الشرطة تلقت تعليمات بطرده.
وأظهرت رسالة موجهة من وزارة الخارجية النيجرية إلى نظيرتها الفرنسية رفع الحصانة عن إيت وعائلته، بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي منحت له قبل أيام.
كما أوضحت الرسالة أنه تقرر «حرمانه من كل الامتيازات أيضا، لتجاوزه المدة التي منحت له شفهيا»، وأكدت الرسالة ـ بحسب قناة «العربية - الحدث» ـ أن الشرطة ستتولى إبعاده عن البلاد.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الفرنسية امس، إن من يقفون وراء انقلاب النيجر «ليست لديهم سلطة» مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بالمغادرة. وأضافت الوزارة «نقيم بشكل مستمر سلامة سفارتنا وأوضاعها التشغيلية».
في الأثناء، بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي امس خلال اجتماع قي طليطلة بإسبانيا الرد على انقلاب النيجر ونوعية العقوبات التي ستفرض على قادته.
وقال ديبلوماسيون إن اجتماع الوزراء الأوروبيين لمناقشة رد الاتحاد في حال طلبت المجموعة الأفريقية مساعدة مالية من أجل تدخل عسكري محتمل لإعادة حكومة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

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