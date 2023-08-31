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البرهان السودان سيتفتت إذا لم تحسم الحرب سريعا والجيش لن يستمر في الحكم وسيستكمل المرحلة الانتقالية

8/31/2023 11:21:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان من أن الحرب الدائرة حاليا قد تتسبب في تفتيت السودان إذا لم تحسم بالسرعة المطلوبة.
وقال البرهان، خلال مخاطبته قيادات الشرطة بمدينة بورتسودان أمس، «ان الحرب التي تدور رحاها حاليا قد تتسبب في تفتت السودان وتصيب وحدته في مقتل إذا لم تحسم بالسرعة المطلوبة».
وأكد قدرة الجيش على إنهاء الحرب، وطالب مقاتلي قوات الدعم السريع بتسليم أسلحتهم، داعيا السودانيين إلى الاستعداد لترتيبات ما بعد الحرب.
وكشف البرهان عن ارتكاب «الدعم السريع» لجرائم حرب في دارفور والخرطوم، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وقال «كل من ارتكب الجرائم يجب أن يحاسب».
وأوضح أن الشرطة السودانية جاهزة بكل قواتها للدفاع عن الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن الشرطة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة للحفاظ على الأمن في البلاد.
وأكد قائد الجيش السوداني أن القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم، وأن ما يسعى له الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد على أن الجيش يسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديموقراطي إلى أن يختار الشعب السوداني من سيحكمه.
ووفقا لأحدث إحصائية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (اوتشا)، فإن أكثر من 4.5 ملايين شخص قد فروا من الحرب إلي داخل السودان وخارجه بسبب النزاع الذي اندلع في 15 أبريل الماضي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
ويأتي ما يقرب من 76% من النازحين من العاصمة السودانية الخرطوم.

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