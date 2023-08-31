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اتهام ترامب بالاحتيال ثروته تضخمت بمليارات الدولارات سنويا بين عامي 2011 و2021

8/31/2023 11:21:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتهمت المدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتضخم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات كل سنة بين عامي 2011 و2021.
وفي الوثائق المقدمة لدعم دعوى مدنية رفعتها عام 2022 مطالبة بفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك إن ترامب وبعض شركائه قدموا أرقاما «مضخمة بشكل صارخ» للمصارف وشركات التأمين «لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل».
وأظهرت الوثائق أن ذلك المخطط أنتج «مئات ملايين الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة».
وتعود هذه الدعوى القضائية ضد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما اتهمت المدعية العامة ترامب وبعض أبنائه ومجموعة «ترامب أورغنايزيشن» بالاحتيال الضريبي والمالي.
كما أن ترامب وأبناءه متهمون بخفض قيمة بعض أصول المجموعة التي تشمل نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها لخفض الضرائب المترتبة عليهم.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 2 أكتوبر، مع جلسة استماع أولية في 22 سبتمبر.
وتفيد الوثائق بأن ترامب ضخم ثروته بشكل سنوي بين عامي 2011 و2021، بما فيها السنوات التي كان فيها رئيسا، بنسبة تتراوح بين 17 و39%، أي ما يوازي 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار كل عام.

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