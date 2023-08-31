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انقلاب الغابون الترقب سيد الموقف والإدانات تتوالى ومطالب دولية للعسكر بـ عودة النظام الدستوري سريعا

8/31/2023 11:21:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سادت الغابون أمس حالة من الترقب للخطوة التالية التي سيقدم عليها الانقلابيون العسكريون في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو وإحالته للتقاعد وتعيين بريس اوليغي نغيما قائدا للمرحلة الانتقالية، وسط تنديد أفريقي وغربي، في حين رفض الاتحاد الأوروبي مقارنة الانقلاب في الغابون بنظيره في النيجر.
هذا، وأعلن قادة الانقلاب في الغابون امس، أن مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما «رئيسا انتقاليا» ستقام في الرابع من سبتمبر أمام المحكمة الدستورية.
وأكد أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات» التي تضم قيادات الجيش، أن الجنرال أوليغي قرر أيضا إنشاء «مؤسسات انتقالية على مراحل».
وتعهد الجيش بأن الغابـــون «ستحترم كل التزاماتـهـــا» الـداخــلـيـــة والخارجية.
وطالـبــت المجموعــة الاقتصادية لدول وسط أفريقـيــا (إيكاس) أمــس بـ«عودة النظام الدستوري سريعا» إلى الغابون، ونددت المجموعة باستخدام القوة لحل الخلافات السياسية والاستيلاء على السلطة، بحسب «رويترز».
وأدان الاتحاد الأفريقي بدوره الانقلاب، فيما حذرت نيجيريا بشأن «عدوى الاستبداد» عقب الأحداث المماثلة في النيجر ومالي.
وفي أديس أبابا، عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي امس اجتماعا طارئا لبحث الانقلاب في الغابون. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إن انقلاب الغابون يشكل انتهاكا صارخا للقواعد القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي، على حد تعبيره.
من جانبه، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان امس، إن التكتل يرفض الاستيلاء على السلطة بالقوة في الغابون ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وأضاف بوريل أن الحلول في الغابون يجب أن تحترم سيادة القانون والنظام الدستوري والديموقراطية.
وشدد، على أنه لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر، مشيرا إلى ان العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد انتخابات شابتها مخالفات.
وقال بوريل: «الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات»، مضيفا أن تصويتا مزورا يمكن اعتباره بمنزلة «انقلاب مؤسساتي» مدني.
وكان بوريل يتحدث قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة الإسبانية لمناقشة سبل مساعدة (إيكواس) في التعامل مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 26 يوليو بالنيجر. وأوضح أن الديبلوماسيين الأوروبيين يعملون من أجل التوسط بحل الأزمة في الغابون، وأنه ليس هناك خطط لإجلاء مواطنيهم، كما حدث في النيجر.
وفي حديث لشبكة «سي إن إن» قبيل الاجتماع، قال بوريل: «الوضع في النيجر والغابون ليس مماثلا بتاتا. في النيجر، كان الرئيس رئيسا منتخبا ديموقراطيا. في الغابون، قبل ساعات من الانقلاب العسكري، حصل انقلاب مؤسساتي لأن الانتخابات سرقت».
وتابع: «لا أستطيع القول إن الغابون كانت بلدا ديموقراطيا تماما، مع عائلة تحكم البلاد منذ 50 عاما».
هذا، وحضت الولايات المتحدة الجيش الغابوني على الحفاظ على الحكم المدني، معربة عن قلقها بعدما أطاح انقلابيون برئيس البلاد عقب انتخابات متنازع عليها.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان: «نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني».
يأتي هذا البيان الذي يتوافق مع لغة حلفاء واشنطن الغربيين عقب ساعات من وضع الانقلابيين للرئيس علي بونغو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية.
وأضاف ميلر: «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال تطور الأحداث في الغابون. ونحن مازلنا نعارض بشدة الاستيلاء العسكري أو الانتقال غير الدستوري للسلطة».
وأعرب البيان الأميركي عن القلق بشأن «غياب الشفافــــيـــة والتقاريـــر عن مخالفات أحاطت بالانتخابات» التي زعمت المعارضة أنها فازت بها.
كما أدانت المملكة المتحدة استيلاء الجيش بشكل غير دستوري على السلطة في الغابون، داعية إلى استعادة الحكومة الدستورية.
وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أمس «نعترف بالمخاوف التي أثيرت بشأن العملية الانتخابية الأخيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الإعلام، ونحث جميع الأحزاب والمواطنين على الالتزام بالعمليات القانونية والدستورية ومتابعتها لحل أي نزاعات انتخابية».

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