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دلالات لغة الأرقام من واقع بيانات «الداخلية»

8/31/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لغة الأرقام أكثر صدقا وإقناعا ولها دلالات محددة، البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية في الفترة من بداية يوليو حتى نهاية أغسطس تكشف عن ضبط 80 كيلو من المخدرات ومليون وربع المليون حبة مخدرة وخمور، و100 متهم وتوقيف نحو 2000 مخالف لقانون الإقامة والعمل.
ففي الاول من يوليو ضبط 6 متهمين و3 كيلو مخدرات، وفي العاشر منه ضبط 10 متهمين بـ 3.5 كيلو، وفي الرابع عشر ضبطت الأجهزة الأمنية 2.5 كيلو مخدرات مع 12 متهما، وفي السابع عشر جري ضبط 22 متهما و16 كليو مخدرات، وفي 19 يوليو تم ضبط 5 كيلو مع 8 تجار، وفي السابع والعشرين تم إحباط تهريب مليون حبة مخدرة، وفي التاسع والعشرين ضبط 18 متهما و4 كيلو مخدرات، وفي الرابع من أغسطس تم ضبط كيلوين مخدرات و6 أشخاص، وفي السابع من الشهر الماضي أعلن عن ضبط 10 كيلو مع 15 متهما، وفي الحادي عشر تم إحباط تهريب ربع مليون حبة مخدرة، وفي الخامس عشر من أغسطس ضبط 21 متهما و7 كيلو، وفي يوم 18 أغسطس ضبط 15 متهما بـ 6 كيلو مخدرات، وفي يوم 16 الماضي تم ضبط 15 كيلو مهربة في طرود و3 وافدات، ونهاية أغسطس تم احباط تهريب كيلوين هيروين بطريقة مبتكرة في أنابيب فولاذية.
دلالات تلك الضبطيات تبرهن على أن قضية المخدرات تتصدر اهتمامات وأولويات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، والمضي بثبات في مواجهة الآفة بضربات قوية لمافيا المخدرات وتجار التجزئة بتوقيف اعداد كبيرة منهم.
تجفيف منابع المخدرات يحتاج الى مزيد من الجهود الأمنية وتعزيز الرقابة الجمركية وتبني حملة قومية للتوعوية وتنوير أولياء الأمور بطرق الاستدلال على تعاطي الأبناء، وإخطار الداخلية عن الأبناء والأزواج الذين دخلوا نفق الادمان، وللعلم بلاغات الإدمان لا تسجل كسابقة ويتم التعامل معها بسرية دون قضية. ويجب سرعة اصدار الأحكام بحق تجار السموم، وتنسيق إقليمي عربي لمواجهة الحرب الشرسة التي تشن علينا بتوجيه ضربات استباقية وتبادل المعلومات بشأن احدث وسائل التهريب الحديثة.
المخالفون هم الملف الآخر الذي كشفت عنه الارقام، اذ ضبط نحو 1900 مخالف في يوليو وأغسطس، ودلالات ذلك ان ملاحقة هؤلاء من الأولويات.
إبعاد المتسترين على هذه الشريحة من الوافدين خطوة موفقة والمطلوب عقاب للمتسترين من المواطنين لأن عددا من المخالفين يقيمون في منازل ومزارع وجواخير تعود إلى مواطنين.
٭ آخر الكلام: تفاوت الأسعار في عدد من التعاونيات اصبح ظاهرة، المطلوب من وزارة التجارة وحماية المستهلك وإدارة الجمعيات متابعة هذا الموضوع والامتناع عن شراء سلع ترتفع أسعارها دون مبرر.
المواد الغذائية ليست أدوية لا بدائل لها، والامتناع عن تداولها وعرضها للبيع وسيلة رادعة تعيد الرشد الى الشركات، حفظ الله الكويت من كل مكروه.
نافذة على الأمن
الفريق م. طارق حمادة

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