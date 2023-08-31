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هوايتك تنمية لمواهبك

8/31/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بلا شك أن الهواية هي مجموعة من المعارف والمعلومات، كما هي أيضا زيادة في ثروة الشخص الثقافية وتنمية لمواهبه وقدراته على التفكير المنطقي السليم.
وتعتبر الهواية نوعا من أنواع النجاح واستكمالا لتحقيق الذات، كما تعطي الهواية نوعا من السعادة والبهجة والاستمتاع بوقت الفراغ بطريقة إيجابية وبناءة.
ومما لا شك فيه أنه كلما قام الفرد بعمل مفيد زاد من إحساسه بالفخر والسعادة والهواية، في الحقيقة هي تعويض لما هو سلبي ومزيد من الطموحات والأهداف التربوية التي تؤكد قيمة الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه.
وقد اعتبر العلماء أن الهواية ما هي إلا وسيلة نفسية لإفراغ شحنات التوتر الداخلي، كما هي ردة فعل لإشباع رغبات الفرد.
والهواية تختلف من فرد إلى آخر، فهناك من يرغب في تنمية موهبته في لعبة رياضية معينة، ومنهم من يهوى حرفة أو صناعة يقوم على تحقيقها، كما أن هناك نوعا آخر يرغب في التأليف والكتابة، ومجموعة أخرى تجذبها هواية تاريخية في جمع المقتنيات القديمة أو تنمية لموهبة التصوير أو جمع العملات أو جمع الطوابع، وبلا شك أنه مهما تكون الهواية بسيطة أو عادية أو حتى رخيصة من الناحية المادية، فهي تعطي الإنسان تعديلا في السلوك وقوة الشخصية وتماسكا في الروابط الفكرية النافعة.
والهدف هو تربية الشباب التربية المتزنة وتوجيه الشباب التوجيه الصحيح على أسس علمية مدروسة حتى نستطيع إشباع رغباتهم وتهذيب أفكارهم، بحيث يمكن امتصاص كل ما في داخلهم من انفعالات ضارة وتسخيرها إلى إنتاجية مبدعة.
ومن أهم أهداف هذه الهوايات أيضا، استغلال وقت الفراغ بعمل منتج ومفيد وتنمية قدرات ومواهب الشباب، ما يحقق الحيوية والنشاط وسد الفراغ الاجتماعي، وتحويل طاقات الشباب وإمكاناتهم واستثمارها في هواية نافعة تفيد مجتمعهم ووطنهم.
وأخيرا، نوصي الشباب وكل صاحب هواية أو فكرة، أو من أراد أن تكون له هواية، بأن يبدأ دون تردد وبكل ثقة وبأمل، فوقت الفراغ يجب أن يكون معملا تُصنع به الهوايات النافعة، وأنتم الذين تقومون بتسويقها عن طريق ما تخزنونه في أعماقكم من إبداعات قيمة.

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