Saturday, 02 September 2023 03:04 GMT

لتعارفوا

8/31/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خلق الله سبحانه آدم ليعمر الأرض ويكون خليفة فيها، فتكاثرت ذريته وانتشرت لتملأ أصقاعها وأرجاءها، حتى صار العالم إلى الوضع القائم حاليا: دول كثيرة وشعوب متعددة يجمعهم جميعا أنهم أبناء لأب واحد ويفرقهم اختلاف الألسن والثقافات والمعتقدات، يقول الله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) (الحجرات - 13). السفر للسياحة والسير في الأرض هو من أهم تحقيق هذا التعارف، فضلا على ما للسفر من مزايا أخرى، حتى قالوا إن للسفر 7 فوائد. خلال الفترة الماضية، طالعت على صفحات «الأنباء» سلسلة من الحلقات السياحية خطها الأستاذ يوسف عبدالرحمن (أبومهند) فجال بنا والقراء على مدى 9 أيام في عدد من البقع السحرية في العالم، تعرفنا خلالها على أماكن رائعة وشعوب وثقافات غنية.
فبدءاً من براغ عاصمة التشيك ومرورا بكوبنهاغن العاصمة الدنماركية وكل من إيدفيورد وجيرانجير واليسوند في النرويج ثم غوتنبرغ السويدية، حطت بنا هذه الجولة السياحية الماتعة في أرض عزيزة علينا هي تركيا لتكون المحطات الثلاث الأخيرة في إزميت وسبانجا وإسطنبول.
وحقيقة، فإن هذه التقارير تمثل مرجعا مبسطا للمعلومة والتعريف بهذه الأماكن مزودا بصور لمناظر خلابة ومناطق تسلب اللب لجمالها، لكن الجزء الأخير منها له أهمية خاصة، حيث يلقي الضوء على مدن 3 في بلد يجمعنا به الكثير مما يندرج تحت الثقافة الإسلامية، لاسيما مع ظهور بعض الأصوات التي تروج لحوادث فردية تشي بالعنصرية، فمثل هذه الأصوات يجب عدم تضخيمها والتركيز عليها، بل يجب زيادة مساحات التقارب بين الشعب الكويتي وهذه الشعوب، وكذلك معالجة أي مسائل تشوب علاقات الود والتقارب التي تجمع الكويت بالبلدان المحبة مثل تركيا والدول التي تشبهها.
ولعل هذه قيمة أخرى تضاف إلى هذه الحلقات الجميلة، فبالإضافة إلى التعارف يتحقق التقارب، عسى الله أن يجعل كل أيامنا جميلة ويعلمنا ما ينفعنا ويقربنا مما يرضيه، الله آمين.

MENAFN31082023000130011022ID1106994107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث